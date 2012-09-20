به گزارش خبرگزاری مهر، گفت: به والدینی که دانش آموز کلاس اولی دارند توصیه می‌شود در حضور کودکان از استرس‌ها صحبت نکنند زیرا این کار موجب تشدید استرس در کودکان می‌شود.

کبری کشفی اضافه ‌کرد: مدرسه مکانی است که کودکان، اولین نقش رسمی اجتماعی را تجربه می‌کنند و معمولاً کودکانی که تجربه حضور در مهدکودک و خانه‌های بازی را دارند راحت‌تر با محیط جدید کنار می‌آیند اما کودکانی که همیشه کنار مادر بوده‌اند جدا شدن از مادر در ساعاتی از روز باعث بروز استرس و بی قراریشان در مدرسه می‌شود.

وی افزود: خانواده‌هایی که تاکنون فرزند خود را در محیط‌های عمومی تنها نگذاشته‌اند بهتر است قبل از شروع مدرسه، به همراه کودکان در مدرسه حاضر شوند و درصورتی که همکلاس یا همسایه در آن مدرسه وجود دارد به صورت دسته جمعی به عنوان یک تفریح و سرگرمی حضور یابند تا کودکانشان به محیط جدید عادت کنند.

کارشناس ارشد روانشناسی با اشاره به اینکه اولین تجربه کودکان در مدرسه تأثیر بسزایی در نقش پذیری اجتماعی کودکان دارد، گفت: در صورتی که دانش‌آموزان برای اولین بار جذب این محیط اجتماعی شوند در آینده نقش‌های دیگر اجتماعی را نیز بهتر بر عهده می‌گیرند.

کشفی اظهار داشت: مدرسه بعد از خانه، دومین محیطی است که در رشد شخصیت کودکان تأثیر گذار است و به سلامت روانی آن‌ها کمک بسزایی می‌کند همچنین شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان، مربیان مدرسه نقش کلیدی و اساسی دارند.

وی در توصیه به مربیان کلاس اول ابتدایی، گفت: مربیانی که بتوانند با ابراز محبت و مهربانی، کودکان تازه وارد را به خود جلب کنند و بتوانند عواطف آنها را مورد توجه قرار دهند تأثیر چشمگیری در پیشرفت تحصیلی آنها خواهند گذاشت.

این کارشناس روانشانسی با اشاره به اینکه هر کودک خصوصیات اخلاقی منحصر به فرد دارد، افزود: یکی از نکاتی که به دقت باید توسط مربیان مدرسه مدنظر قرار گیرد خصوصیات اخلاقی و ضریب هوشی منحصر به فرد هر کودک است و نباید توقع داشت میزان یادگیری و اخلاق تمام کودکان یکسان باشد.

وی در پایان خاطر نشان‌کرد: معلم باید بر اساس خصوصیات اخلاقی و ضریب هوشی هر دانش‌آموز برنامه متفاوتی در پیش بگیرد و به کودکانی که از توانایی یادگیری پایین‌تری برخوردارند توجه بیشتری کند تا موجبات پیشرفت تحصیلی آنان فراهم شود.