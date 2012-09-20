تنها مکتبی که حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را در نظر گرفته اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی صبح پنجشنبه در مراسم جشنی به مناسبت دهه کرامت در جمع بانوان شهرستان چناران در مسجد امام سجاد (ع) این شهر با اشاره به اینکه دختران مسلمان باید از حضرت معصومه(س)درس فضیلت واخلاق بیاموزند ادامه داد: فضیلت بی‌نظیر حضرت معصومه به گونه‌ای بوده که علامه تستری در قاموس الرجال از فاطمه معصومه به عنوان بانوی اسوه یاد کرده است و در بین فرزندان امام موسی بن جعفر (ع)بعد از امام رضا (ع) از عظمت بی‌نظیری برخوردار است.

وی با اشاره به مقام علمی حضرت عنوان کرد: مقام علمی و دینی آن حضرت به قدری با عظمت است که شفاعت آن حضرت می‌تواند شامل تمام شیعیان شود.

وی با اشاره به جایگاه علمی این بانوگفت: آن حضرت در زمانی که کودک بودند در نبود امام موسی بن جعفر به سوالات دینی مردم پاسخ می‌داد که در این امر با تشویق پدر رو به رو شد.

امام جمعه چناران با توصیه به دختران گفت: برای اینکه اهل بیت ازما راضی شوند باید از سه امر مهم که در بین ما قرار داده شده پیروی کنیم یکی اینکه اهل مسجد باشیم، با روحانیت و قرآن و عترت در تماس مکرر باشیم که بتوانیم مراحل رشد را طی کنیم و برای موفقیت در زندگی آنها را الگوی خود قرار دهیم.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: حضرت فاطمه معصومه پرورش یافته مکتب امامت وولایت است و از چنان جایگاه رفیع و با عظمتی برخوردار است که ائمه معصومین (ع) ازاو با احترام و ادب یاد می کنند.

وی با اشاره به حضور حضرت معصومه (س) درقم گفت: به برکت حضور این بانوی با کرامت وفضیلت وعالمه درشهر قم این شهر به عنوان کانون نشر معارف اسلام واهل بیت درعصر غیبت امام زمان (عج ) شد.