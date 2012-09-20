ترویج مفاهیم قرآنی در استان قزوین نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح پنجشنبه در جلسه تجلیل از خادمان قرآن در ماه رمضان با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس یادآور رشادت ها و دلاورمردیهای مردم ایران بخصوص رزمندگان است.

وی افزود: امنیت، آسایش و استقلال کشور مرهون پایمردی ها و رشادت های حماسه سازان دفاع مقدس و خون شهداست.

استاندار قزوین بر ضرورت درک مفاهیم قرآن در زندگی تأکید کرد و گفت: اگر قرار باشد قرآن زندگی ما ساری و جاری باشد بایستی از مفاهیم قرآنی آگاهی یافته و در مسیر تدبر در این مفاهیم ارزشمند بکوشیم.

عجم در ادامه تصریح کرد: قرآن برای همه انسانها شفابخش و کتاب زندگی است و همه ما مسلمانان نیز بر این امر اعتقاد داریم که این کتاب مقدس باب رحمت الهی است.

استاندار قزوین خطاب به فعالان عرصه قرآنی یادآور شد: فعالان این عرصه از تجارب و اندوخته های قرآنی در تربیت نسل های امروز و آینده بایستی بهره جویند.

عجم بر برنامه ریزی جهت توسعه مفاهیم قرآنی در استان تأکید کرد و افزود: برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت جهت توسعه مفاهیم قرآنی در استان از ضرورت های انکارناپذیر است.

وی به ضرورت آموزش مفاهیم قرآنی برای مدیران استان اشاره کرد و افزود: آموزش کاربردی مفاهیم قرآنی ویژه مدیران استانی ضرورت دارد و در حال حاضر نیز یک دوره در حال برگزاری است ولی برنامه ریزی جهت استمرار آن نیز امری انکارناپذیر است.

استاندار قزوین فعالیت های قرآنی مجموعه های فرهنگی استان را قابل تقدیر دانست و افزود: مجموعه های فرهنگی استان در راستای نشر مفاهیم قرآنی فعالیت های مختلفی دارند که قابل تقدیر است و صدا و سیمای استان نیز در این استان فعالیت های موثر و خوبی را انجام داده است.

وی افزود: استان قزوین به جهت پیشینه مذهبی که دارد باعث شده است که توقع ما از این استان نسبت به استانهای دیگر در ارتقاء فعالیت های قرآنی بیشتر باشد.



در پایان جلسه توسط استاندار قزوین از فعالان قرآنی استان قزوین تقدیر شد.