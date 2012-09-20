ساخت فیلم موهن آمریکایی اقدامی آشکار در نقض کرامت انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این بیانیه آمده است: تسامح دینی و حفظ کرامت انسانی، همواره اصلی اساسی فرا روی جهان اسلام بوده است که باز هم از سوی داعیه داران حقوق بشر، مورد بی حرمتی آشکار قرار گرفت و مسلمین جهان را تبدیل به صفوفی به هم پیوسته، کرد. ساخت و انتشار فیلم توهین آمیز آمریکایی، یکی دیگر از دسیسه های دنیای استکبار بود که بی شک، اندیشه ای جز ایجاد شکاف در میان ادیان الهی، هدایتگر اصلی این اقدام مذبوحانه نبوده است.

این پیام می افزاید: ‌توهین به مقدسات و پیامبری که ندای رحمت و برادری را در سراسر جهان اسلام طنین انداز کرده است، تلنگری به موج بیداری مسلمانان بود که بر شعار وحدت اسلامی جامه عمل پوشانیده و چهره حقیقی یاوه گویان ظاهرفریب را در همه اذهان، نمودار ساخت.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: مبرهن است که هر اندیشه آزاده و ضمیر پاک، از هر آئین و مسلک، نیت گستاخانه مجریان این دسیسه را گواهی خواهد داد. ترویج روزافزون اندیشه های والای اسلام در کشورهای اروپایی و آمریکایی، نشان گویایی از تمدن اصیلی است که سال ها در مقابل همه دشمنان حق و حقیقت ایستادگی نموده و نام پیامبر رحمت را در اقصی نقاط دنیا پرآوازه ساخته است.

همچنین دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه ای ساخت و نمایش فیلم توهین آمیز به ساحت حضرت رسول اکرم (ص) را نشانه ای آشکار از ناتوانی غرب در مقابله با تفکر آسمانی پیامبر اکرم (ص) توصیف کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: مدعیان آزادی و دفاع از حقوق بشر، آنقدر به زبونی افتاده اند که درون پلید خود را برملا نموده و در توهینی آشکار به حقوق بشر تلاش کرده اند علاوه بر توهین به 1.5میلیارد مسلمان، به همه آزادگان و پیروان حقیقی ادیان الهی ستم روا دارند.

این اقدام توهین آمیز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم برای عقده گشایی در برابر استکبار ستیزی ملل قیام انجام و این تلاش رذیلانه به سیلی ویرانگر برای حاکمیت استکبار تبدیل شده است.