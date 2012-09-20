استقبال خوبی از جشنواره رضوی در افغانستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بانون رضایی صبح پنجشنبه در حاشیه سومین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استقبال خوبی از جشنواره های رضوی در کشور افغانستان می شود و متقاضیان زیادی این جشنواره در کشور افغانستان دارد.



وی با اشاره به اینکه کار قصه گویی خود را با مطالعه کتاب معجزات امام رضا(ع) شروع کرده ام، تصریح کرد: به خاطر اعتقاد به ائمه اطهار به ویژه امام رضا به قصه گویی رضوی ورود پیدا کردم.



رضایی با اعلام اینکه هر سال به پا بوس امام رضا می روم ادامه داد: در هنگام قصه رضوی احساس می کنم از جای دیگر پشتیبانی می شود و این سبب استحکام پایه های اعتقادی من با خاندان عصمت و طهارت می شود.



میزبانی ایران از جشنواره رضوی سبب افزایش وحدت بین مسلمانان



امام جمعه شیعیان شهر پونای هندوستان گفت: میزبانی ایران از جشنواره رضوی سبب افزایش وحدت بین مسلمانان می شود. سید کمیل اصغر زیدی ک در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیچ کار خدا بدون حکمت و مسئلت نیست، اظهارداشت: حضور امام رضا(ع) در کشور ایران یک نعمت تلقی می شود.



وی ادامه داد: وجود امام رضا در ایران برای همه مردم منطقه یک نعمت بوده و این جایگاه امامت و ولایت سبب افزایش روحیه و وحدت مسلمانان می شود.



این قصه گوی رضوی از کشورهندوستان با اشاره به اینکه برپایی جشنواره رضوی به نحو مطلوبی در مازندران در حال برگزاری است، تصریح کرد: این جشنواره با استقبال خوب قصه گویان برتر داخلی و خارجی می تواند با درخشش خوب قصه گویان و جشنواره چهارم به ظهور برسد.

