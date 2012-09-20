تصاویر حفاظت از منافع فرانسه با تانک و نفربر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر ، پلیس فرانسه برای حفاظت از ساختمان نشریه "شارلی هبدو" دست به دامان نیروهای امنیتی شده و این کشور همچنین برای حفاظت از منافع خود در دیگر نقاط جهان دست به دامن خودروهای زرهی شده است.



پلیس پاریس با تشدید تدابیر امنیتی در اطراف دفتر نشریه به محافظت بیست و چهار ساعته از ساختمان و کارکنان آن می پردازد.







این روزنامه سوئیسی همچنین به نقل از وزارت امور خارجه فرانسه افزود که به فرانسوی های مقیم کشورهای اسلامی به وسیله ارسال پیام کوتاه درباره اقدامات تلافی جویانه مسلمانان هشدار داده شده است.



روز گذشته نشریه "شارلی هبدو" با چاپ کاریکاتوری موهن از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) شعله‌های آتش خشم مسلمانان جهان را دوباره فروزان کرد.



ساختمان سفارت فرانسه در بیروت نیز تحت تدبیر شدید امنیتی است



شارلی هبدو در نوامبر 2011 نیز کاریکاتوری توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی را به چاپ رساند که باعث تظاهرات و راهپیمایی مسلمانان فرانسه مقابل دفتر این نشریه شد.



وزیر کشور فرانسه به بهانه حمایت از آزادی بیان حمایت خود را از این نشریه اعلام کرد.



شورای مسلمانان فرانسه ناامیدی عمیق خود را از انتشار چنین تصاویر توهین آمیزی ابراز داشت. این شورا همچنین اعلام کرد که عمیقا نگران است که این اقدام غیرمسئولانه باعث برافروختن بیشتر اعتراضات شود.

این دومین بار است که در چند سال گذشته این نشریه فرانسوی اقدام به انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام(ص) می کند.

در پی این اقدام پلیس فرانسه تدابیر شدیدی علیه مسلمانان و احتمال تظاهرات آنها اتخاذ کرده است. همچنین دولت فرانسه اعلام کرده که به هیچ اعتراضی اجازه برگزاری داده نخواهد شد.



پیشتر فرانسه از ترس عواقب هتاکی به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) از بستن سفارت خود در 20 کشور جهان خبر داده بود.