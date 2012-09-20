شکست استکبار در مقابل بیداری اسلامی/ آمادگی مریوان برای میزبانی جشنواره تئاتر خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز عبدالله رشیدی پور در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به ساخت فیلم توهین آمیز آمریکایی صهیونیستی افزود: استکبار جهانی در توهین به ساحت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) قلب تمامی مسلمانان جهان را به درد آوردند و باعث آزار و رنجش مسلمانان شدند.

وی اظهار داشت: صهیونیست ها با دیدن بیداری مسلمانان و گسترش روز افزون اسلام در کشورهای خاورمیانه موقعیت خود را در خطر می دانند و به همین دلیل از روی دستپاچگی و ترس دست به اقداماتی علیه دین مبین اسلام می زنند.

فرماندار مریوان با اشاره به اینکه برگزاری اجلاس عدم تعهدها در تهران یکی دیگر از دلایل عصبانیت دشمنان است، ادامه داد: با برگزاری باشکوه این اجلاس چهره واقعی صهیونیست ها در بین جامعه بین الملل کاملا آشکار شد و آنها از این امر بسیار ناراحت و عصبانی هستند و بنابراین به فکر انتقام از این امت اسلامی هستند.

پایتخت تئاتر خیابانی آماده برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی است

رشیدی پور در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اقدامی بسیار با ارزش و فرهنگی است که در نوبه خود در تمامی کشور بی نظیر است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره رویداد بسیار مهم و با ارزشی است، افزود: هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با عظمتی غیر قابل وصف و باورنکردنی اجرا می شود.

فرماندار مریوان با عنوان اینکه این جشنواره در حال نهادینه شدن است، اظهار داشت: ششمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در دو بخش بود که امسال در چهار بخش که یک بخش ویژه کودکان و نوجوانان است برگزار می شود که این خود نشان از گستردگی تئاتر خیابانی در سال جاری دارد.

رشیدی پور گفت: جشنواره مریوان از کیفیت های بالای یک جشنواره تئاتر خیابانی به نحوی بسیار خوب برخوردار است و تمامی آثار انتخاب شده در آن کاملا کارشناسی شده و از لحاظ محتوای فرهنگی مورد توجه متخصصین این رشته بوده است.

وی ادامه داد: برای پذیرفتن آثار در این جشنواره از نگاه های سطحی و کلیشه ای به بحث تئاتر خیابانی پرهیز شده است و تمامی کارها از کیفیت کاری زیادی برخوردار هستند و انتظار می رود که نحوه برگزاری و کارهایی که در این راستا انجام می شود به الگویی برای سایر جشنواره های ایران قرار تبدیل شود.

فرماندار مریوان همچنین با عنوان اینکه جشنواره تئاتر خیابانی به غیر از برگزاری نمایش های خیابانی می تواند دست آوردهای دیگری را برای ایران اسلامی داشته باشد، افزود: بحث جذب توریست و استفاده از جاذبه های گردشگری آن می تواند به یکی از پردرآمدترین مقوله ها در این زمینه مبدل شود.

ریدی پور با عنوان اینکه مریوان امروز به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی در ایران شناخته شده است، یادآور شد: طبق نظرسنجی هایی که در سال گذشته از افراد حاظر در جشنواره انجام شد تمامی انها به ویژه افراد خارجی که از کشورهای دیگری به این مکان آمده بودند امیدوار بودند که روزی بتوانند به این مکان برای اجرای نمایش خود برگردند.

فتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان 7 تا 11 مهر ماه سال جاری در مریوان برگزار می شود.