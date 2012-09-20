330 پایگاه کمک های مردمی جشن عاطفه ها در کردستان را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیوا رحیمی در جلسه هماهنگی ادارات استان کردستان به مناسبت جشن عاطفه ها اظهار داشت: به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم ملی، مذهبی و دینی جشن عاطفه ها در استان و نمایش وحدت و همبستگی دینی مسلمانان ایرانی و استان این مراسم هر ساله باشکوه و اقتدار خاص مردمی برگزار می شود.

وی افزود: در دو هزار مدرسه در سطح استان صندوق های کمیته امداد به منظور جمع آوری کمک های دانش آموزی، در سطح مساجد به عنوان پایگاه دینی مردم و در 220 پایگاه مقاومت بسیج در سطح استان کمک های مردمی جمع آوری و با سازماندهی در بین نیازمندان توزیع می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اعلام کرد: برگزاری هر ساله این مراسم قبل از آغاز سال تحصیلی نشان از معنویت و روحیه مشارکت پذیری مردم در کمک به نیازمندان دارد که سال گذشته نیز در بین شهرستان های استان کمک های چشمگیری توسط مردم جمع آوری و به نیازمندان واقعی اهدا شد.

رحیمی عنوان کرد: شهرستان سقز در سال گذشته با 521 میلیون ریال بیشترین میزان کمک و شهرستان دهگلان با درآمد 45 میلیون ریالی کمیته امداد از حمایت های مردمی کمترین میزان کمک را جمع آوری کرد.

وی بیان کرد: در سال 90 کل درآمد جشن عاطفه ها دو هزار و 358 میلیون ریال در قالب هزار و 259 میلیون ریال کمک نقدی و هزار و 99 میلیون ریال کمک غیر نقدی بود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کردستان اظهار داشت: جشن عاطفه های امسال با شعار دانش اموز باوری دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی و در روزهای سه شنبه با تبلیغات محلی آغاز، روز چهارشنبه حضور در پایگاه مدارس، روز پنج شنبه برگزاری در میادین و معابر سطح شهر و روز جمعه حضور در نماز جمعه و جمع آوری کمک مردمی نمازگذاران است.

رحیمی افزود: همکاری آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد درگیر بعد از کمیته امداد، پایگاه بسیج در سطح استان و صدا و سیما به منظور پوشش خبری و دیگر ارگان های درگیر را به منظور برگذاری مناسب و باشکوه جشن عاطفه ها ضروری است.

وی در پایان بیان کرد: شهروندان استان و خارج از استان می توانند کمک های نقدی خود را به حساب بانک صادرات با شماره 0104244963008 به نام کمیته امداد و به منظور کمک به نیازمندان و دانش آموزان واریز کنند.

رئیس نظارت و رسیدگی به شکایت کمیته امداد استان کردستان نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: برگزاری جشن عاطفه ها به منظور رفع نیاز اولیه دانش آموزان و فراهم کردن فضای روحی و فکری مناسب در بین انهادر آغاز سال تحصیلی است که باید تمامی ادارات و دستگاه های زیربط همکاری لازم را داشته باشند.

رضا طاهری عنوان کرد: پایگاه های بسیج ظرفیت بی کران در جمع آوری کمک های مردمی سطح استان است که لازم است این ظرفیت به دلیل وسیع بودن گستره فعالیتی و واقعیت بودن انها توسط کمیته امداد به منظور تسهیل امر جمع اوری کمک های مردمی استفاده شود.

در ادامه جلسه هماهنگی ادارات به منظور برگزاری جشن عاطفه ها نمایندگان دیگر ادارات و سازمان ها نیز به ارائه راهکار و خدمات خود در برگزاری جشن عاطفه ها و جمع اوری کمک های مردمی و به تشریح برنامه های اداره زیربط پرداختند.