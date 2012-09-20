فعالیت 11 هزار بانوی دامغانی در بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ زنان ایثارگر دامغانی با حضور 600 نفر از زنان بسیجی صبح پنج شنبه در حسینیه شهدای سپاه ناحیه دامغان برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان در این همایش اظهار داشت: 11 هزار بانوی بسیجی در این شهرستان در قالب 54 حوزه و پایگاه مقاومت بسیج عضویت دارند.

سرهنگ پاسدار سید محمدحسن مرتضوی اضافه کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس شهرستان دامغان سه زن شهیده تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد.

وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: زنان ایران اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی و طول دوران هشت سال دفاع مقدس نقش بسزایی در کنار رزمندگان و دلاور مردان ایران اسلامی داشتند.

مرتضوی تصریح کرد: اگر حضور زنان در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی و حماسه عظیم هشت سال دفاع مقدس نبود امروز شاهد پیروزی در مقابل دشمنان نبودیم چون زنان ایران اسلامی دوشادوش مردان در حفاظت و حراست از میهن اسلامی حضوری فعال داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان همچنین به نقش و جایگاه زنان ایران اسلامی در بعد از پیروزی عظیم ملت ایران در حماسه دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: باید کوشید این حضور و مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها نسبت به حضور آنان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس پر رنگ تر شود تا شاهد موفقیت ها بهتری باشیم.

مرتضوی گفت: دفاع مقدس ملت ایران در طول هشت سال جنگ دشمن بر علیه ایران اسلامی ما را مقاوم تر کرد و امروز ملت ایران با استفاده از سلاح ایمان و تقوا به جنگ با دشمنان می پردازند و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان که همان ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود ناکام گذاشتند.

امام جمعه دامغان نیز در این همایش، حجاب را بهترین سلاح برای زنان ایرانی در مقابل توطئه ها و ترفندهای دشمنان دانست و گفت: زنان ایرانی باید با رعایت حجاب اسلامی ایمان و تقوای خود را تقویت کنند.

حجت الاسلام سید محمود ترابی تصریح کرد: زنان بسیجی باید الگوی خوبی در جامعه باشند تا از این طریق بتوانند فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه تقویت و گسترش دهند.

وی گفت: نقش زنان بسیجی در تمامی عرصه ها اجتماعی جامعه مهم است و باید کوشید این نقش به فرهنگ تبدیل شود و آن را به دیگر نسل ها انتقال دهند.

به گزارش مهر، در این همایش از چهار فرزند دختر شهید و زنان بسیجی نمونه در عرصه های علمی، فرهنگی، قرآنی و آموزشی با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل به عمل آمد.

این همایش با هدف تجلیل از زنان ایثارگر در طول دوران هشت سال دفاع مقدس و گرامیداشت دهه کرامت از سوی بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه دامغان برگزار شد.

