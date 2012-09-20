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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

وفاپور:

استان قزوین در برگزاری برنامه های قرآنی ماه رمضان جزو استان های برتر کشور بود

استان قزوین در برگزاری برنامه های قرآنی ماه رمضان جزو استان های برتر کشور بود

قزوین- خبرگزاری مهر: مشاور استاندار قزوین در امور قرآنی گفت: استان قزوین در برگزاری برنامه قرآن در ماه رمضان در ردیف استان های برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفاپور صبح پنجشنبه در جلسه تجلیل از خادمان قرآن در ماه رمضان اظهارداشت: از سوی شورای عالی قرآن استان قزوین هتک حرمت به رسول گرامی اسلام (ص) رابشدت محکوم می کنیم.

وی افزود: این حرکات مذبوحانه موجب نابودی کفار و منافقین و در رأس آنها امریکا و رژیم صهیونیستی خواهد شد و به لطف الهی پرچم اسلام در سراسر گیتی سرافرازانه به اهتزار درخواهد آمد.
 
مشاور قرآنی استاندار قزوین با اشاره به بخشی از فعالیت های شورای عالی قرآن در استان تصریح کرد: به برکت تشکیل این شورا تاکنون هشت جلسه کارشناسی زیر گروه شورا برگزار شده که نتایج ارزشمندی داشته است.
 
وفاپور در ادامه گفت: هماهنگی برای برگزاری مسابقات سراسری قرآن ویژه دانش آموزان و مسابقات اوقاف از برنامه های در دست اقدام این شوراست.
 
این مسئول در خصوص برگزاری مسابقات قرآنی و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن بر جلب مشارکت دستگاههای ذیربط در استان تأکید کرد.
 
کد مطلب 1700705

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