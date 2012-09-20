دیدار وزیردفاع آمریکا با معاون رییس جمهور چین/ بازدید از پایگاه دریایی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "لئون پانتا" در دیدار با "شی جینپینگ" که مدتها بود در عرصه های عمومی غایب بود ، گفت: بسیار خوشحالم که در این دیدار "شی جینپینگ" در سلامت و از مسائل جاری باخبر و هوشیار بود.

غیبت بدون توضیح دو هفته ای دولتمرد محبوب چین که منجر به لغو دیدارهایش با برخی مقامات خارجی از جمله هیلاری کلینتون شده بود توجه جهانی را برانگیخته بود و شایعاتی پیرامون سلامتی وی منتشر شده بود.

پانتا پس از این دیدار یک ساعته با "شی جینپینگ" در پاسخ به خبرنگاران گفت: مشروح مذاکرات و موارد مطرح شده در این دیدار را از میزبان سؤال کنید.

وی امروز پنجشنبه در جریان سفر 3 روزه به چین ، از یک پایگاه دریایی چین بازدید کرد و عازم بندر کینگدائو در شرق چین شد که مقر ناوگان شمالی نیروی دریایی این کشور است.

