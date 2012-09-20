بازتاب گسترده بیانات مقام معظم رهبری/ پاسخ کوبنده به رزمایش جدید آمریکا

بازتاب گسترده بیانات مقام معظم رهبری

رسانه های عربی امروز توجه ویژه ای به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز تسلیم فشارهای غرب نمی شود، داشته اند.

در این میان روزنامه الیوم السابع امروز در گزارشی اعلام کرد: آیت الله خامنه ای تاکید کرد که ایران تصمیماتش را بر مبنای مصالح مردم و کشورش اتخاذ می کند، حتی اگر این مسئله با خشم قدرتهای بین المللی همراه شود.

بخش عربی فرانس 24 نیز در گزارشی اعلام کرد ایران تاکید کرده که برابر فشارهای بین المللی تسلیم نخواهد شد. در این گزارش تصاویری از تظاهرات مردم ایران اسلامی که تصاویری از مقام معظم رهبری را در دست داشتند، گنجانده شده است.

روزنامه القبس کویت نیز امروز اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد که این کشور به برکت حضور مردم حرف هیچ ابرقدرتی را قبول نمی کند.

روزنامه الشروق مصر، شبکه فلسطین الاخباریه، روزنامه الغد اردن الیوم و الجزیره قطر از جمله رسانه هایی بودند که این بیانات را پوشش داده اند.



پاسخ کوبنده به رزمایش آمریکا



رسانه های عربی امروز در گزارشهای متعددی به آغاز فعالیت عملیاتی زیردریایی طارق 901 و ناوشکن سهند در آبهای خلیج فارس پس از برگزاری رزمایش اخیر آمریکا با حضور 30 کشور مختلف پرداخته اند.

روز گذشته زیردریایی سنگین طارق 901 با دستور حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در بندرعباس به آب انداخته شد. زیردریایی طارق 901 چندی پیش توسط متخصصان متعهد و توانمند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اورهال شده است که با موفقیت به یگان زیر سطحی نیروی دریایی ارتش ملحق شد. ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند نیز توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد.



دستور به آب اندازی زیردریایی طارق 901 و ناوشکن سهند توسط حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در بوشهر در منطقه استراتژیک خلیج فارس صادر شد.

اقدامات جدید جمهوری اسلامی در دفاع از حریم کشورمان امروز بازتاب گسترده ای در رسانه های منطقه داشته است. روزنامه الدستور امروز در گزارشی نوشت : در حالی که آمریکا همچنان در حال انجام رزمایش مین روبی در خلیج فارس است، ایران یک فروند زیردریایی و ناوشکن جدید را وارد آبهای منطقه کرد.

در این گزارش به مواضع اخیر جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه استراتژیک هرمز اشاره شده و آمده است : طی روزهای اخیر آمریکا، انگلیس ، فرانسه به همراه نیروی دریایی چندین کشور منطقه رزمایشی دریایی را با تمرکز بر مین روبی آغاز کرده اند.

پایگاه خبری روسیا الیوم نیز در گزارشی اعلام کرد: ایران همزمان با رزمایش نیروی دریایی آمریکا در حاشیه خلیج فارس، یک فروند زیردریایی و ناوشکن جدید را وارد فاز عملیاتی کرد.

شبکه العربیه، الشروق مصر، المصری الیوم، الوفد، خبرگزاری الشرق الاوسط، روزنامه السفیر لبنان از جمله رسانه هایی بودند که این خبر را به طور ویژه پوشش داده اند.

خاطرنشان می شود طی هفته های آتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین رزمایش دفاع موشکی کشورمان را به اجرا خواهند گذاشت. در این رزمایش که ارتش و سپاه در کنار هم حضور خواهند داشت سیستمهای پیشرفته دفاع موشکی ایران بطور جدی مورد آزمایش قرار می گیرند.



نگاه روزنامه سوری به دیدار اسد و صالحی



روزنامه الوطن سوریه با اشاره به دیدار امروز رئیس جمهور سوریه و وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اعلام کرد: صالحی در این دیدار نتایج نشست قاهره که بدون حضور عربستان برگزار شد را به اطلاع اسد می رساند.

روزنامه الوطن سوریه به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد: "علی اکبر صالحی" امروز دو دیدار جداگانه با "بشار اسد" و "ولید المعلم" در دمشق خواهد داشت که در این دیدارها آخرین تحولات سوریه و راههای حل بحران از طریق سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.

این روزنامه سوری در ادامه با اشاره به اینکه سفر صالحی به دمشق، یک روزه خواهد بود، تاکید کرد: صالحی طی این دیدارها بشار اسد و ولید المعلم را در جریان نتایج نشست قاهره درباره سوریه که با حضور ایران، مصر و ترکیه و در غیاب عربستان سعودی برگزار شد، می گذارد.

از سوی دیگر پایگاه خبری الاوسط در گزارشی اعلام کرد: وزیرامورخارجه ایران پس از ارائه پیشنهاد اعزام ناظران منطقه ای به سوریه در نشست قاهره به دمشق می رود و با اسد دیدار می کند.

منابع خبری روز گذشته اعلام کردند: علی اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس قاهره درباره سوریه در مصر به سر می برد در مسیر بازگشت به ایران عازم دمشق خواهد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه ایران به سوریه بعد از بروز بحران در این کشور است.