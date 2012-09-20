2700 تن گردو در باغات شهرستان مریوان برداشت می شود

سیدعزیز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این مقدار گردو از مجموع 910 هکتار باغ موجود در شهرستان مریوان برداشت می شود، افزود: بیش از 25 درصد از باغات موجود در شهرستان مریوان به این محصول اختصاص داده شده است.

وی اظهار داشت: در سطح شهرستان مریوان بیش از 910 هکتار زمین اختصاص داده شده به این محصول بارده هستند و 415 هکتار نیز به صورت غیر بارده وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان با بیان اینکه میزان سطح زیر کشت زمین های کشاورزی به این محصول بسیار خوب است، ادامه داد: بخشی عظیم از این محصول به استان های دیگر صادر می شود.

هاشمی یادآور شد: برداشت گردو از شهریور ماه سال جاری شروع و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد و بخش زیادی از مردم درآمد خود را از این مسیر تامین می کنند.