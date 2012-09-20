کاهش 2800 نفری دانش آموزان خراسان شمالی/ وقوع 75 تخلف ثبت نامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت بازگشایی مدارس افزود: در سال تحصیلی جاری قریب به 168 هزار دانش آموز در 2 هزار و 500 آموزشگاه خراسان شمالی مشغول تحصیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه تعداد دانش آموزان استان در سال جاری به نسبت سال گذشته دو هزار و 800 نفر کاهش یافته است، تصریح کرد: این رقم از تفاضل بین خروجی‌های پایه سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش و مقطع پیش دانشگاهی رشته‌های نظری با ورودی‌های پایه اول ابتدایی حاصل شده است.

وحیدی تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی را نیز در سال جاری در مجموع 16 هزار و 118 نفر ذکر کرد و افزود: تعداد ورودی‌های پایه اول ابتدایی در استان نیز به نسبت سال گذشته 801 نفر کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: بیشترین کاهش تعداد ورودی‌های پایه اول ابتدایی در شهرستان بجنورد با کاهش 345 دانش آموز روی داده و کم‌ترین کاهش ورودی نیز در بخش بام و صفی آباد اسفراین با کاهش ورودی 7 دانش آموز بوده است.

این مسئول در ادامه در مورد تخلفات برخی مدیران مدارس در زمان ثبت نام دانش آموزان نیز عنوان کرد: به نسبت تعداد دانش آموزان ثبت نامی در استان، تعداد تخلفات اندک بوده و از این نظر خراسان شمالی در رده کم تخلف ترین استان‌های کشور قرار دارد.

وی افزود: تعداد کل شکایات و گزارشاتی که در مورد تخلفات زمان ثبت نام مانند دریافت مبالغ برای ثبت نام و ... به نهادهای نظارتی آموزش و پرورش استان رسیده تنها 75 مورد بوده است که 25 مورد از این تعداد، به دریافت مبالغ اضافه توسط مدیران و مسئولان ثبت نام اختصاص دارد.

وحیدی عنوان کرد: البته این تعداد تخلف در مقایسه با 168 هزار ثبت نام در مدارس استان اندک بوده و در سال جاری نیز به علت تخلفات ثبت نامی هیچ کدام از مدیران مدارس خراسان شمالی لغو ابلاغ نشده اند.

این مسئول همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح تحول آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری اظهار داشت: تمامی امکانات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای مناسب طرح تحول در استان فراهم و ساماندهی شده است.

وی افزود: بر این اساس برای پایه ششم ابتدایی 661 کلاس درس و 917 نیروی جدید ساماندهی شده و علاوه بر این دیگر امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای این پایه نیز فراهم شده است.

این مسئول با اعلام اینکه بر اساس سند طرح تحول، رویکرد آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری گسترش آموزش قرآنی و ورزش در مدارس است، عنوان کرد: توسعه مدارس قرآنی در مقطع ابتدایی، ساخت 16 سال ورزشی دانش آموزی، احداث 5 استخر شنا مخصوص دانش آموزان و ... از جمله اقدامات آموزش و پرورش خراسان شمالی برای دست یابی به این اهداف است.