برگزاری 50 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در استان مرکزی/ اجرای رژه جانبازان با ویلچر

حجت الاسلام حسن هنرمند در گفتگو با مهر، برنامه های این بنیاد را برای هفته دفاع مقدس تشریح کرد و گفت: در هفته دفاع مقدس بیش از 50 از سوی بنیاد شهید و امورایثاگران استان مرکزی برگزار می شود.

وی برگزاری دومین یادواره شهدای شهر ساروق در روز پنجشنبه شهریورماه، حضور باشکوه جانبازان معظم ویلچری در برنامه رژه به مناسبت سالروز هفته دفاع مقدس در روز جمعه سی و یکم شهریورماه و برگزاری یادواره شهدای فصل تابستان همزمان با گلباران قبور مطهر شهدای اراک در روز پنج شنبه هفتم مهرماه از عمده برنامه های هفته دفاع مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران اراک است.

هنرمند تعویض همه پرچم های قبور مطهر شهدای شهر اراک و حومه و برگزاری مراسم یادبود سپهبد شهید امیر عزیزالله کاظمی کرهرودی را از دیگر برنامه های ویژه دفاع مقدس یاد کرد و افزود: برگزاری برنامه های مختلف در طول هفته دفاع مقدس از جمله برگزاری مسابقات نقاشی ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع ابتدایی، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع راهنمایی و مسابقات مقاله نویسی و عکاسی ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع متوسطه را از را از برنامه های شاخص این هفته برشمرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت: برگزاری مسابقات والیبال برگزاری مسابقات والیبال نشسته و تیراندازی و کوه پیمایی نیز از جمله برنامه های ورزشی این مناسبت فرهنگی است.