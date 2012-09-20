گفتمان های دینی دانش آموزی برای تبیین دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی کارگر اظهار داشت: گفتمان های دینی با حضور یادگاران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در سطح مدارس یزد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در قالب برگزاری این گفتمان ها، ضمن تبیین لحظات هشت سال دفاع مقدس و ذکر خاطرات، به سئوالات دانش آموزان پاسخ داده می شود.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی یزد، برگزاری گفتمان های دینی و جلسات پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان مجرب را از اقدامات مهم و مفید سازمان تبلیغات اسلامی دانست.



کارگر با اشاره به اینکه گفتمان های دینی بر اساس نیاز و تقاضای دانش آموزان در موضوع های مختلف در طول سال پیش بینی شده، آن را مورد اقبال دانش آموزان و فرهنگیان ذکر کرد.



وی بدون اشاره به تعداد گفتمان هایی که پارسال در سطح مدارس برگزار شده، تاکید کرد: امسال در همه واحدهای آموزشی حداقل یک گفتمان پیش بینی شده و برای تشکیل آن هم امسال محدودیتی وجود ندارد.



این مسئول گفت: استان یزد طی سال های گذشته در زمینه تشکیل گفتمان های دینی، جلسات پرسش و پاسخ و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در سطح کشور از جایگاه خوبی برخور دار بوده است.



وی از همه مسئولان مناطق و شهرستان های آموزش و پرورش و مدیران و مربیان امور تربیتی خواست تا در راستای تشکیل این گفتمان ها نسبت به ارائه تقاضا و هماهنگی های لازم به ادارات سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.



استان یزد دارای بیش از 200هزار نفر دانش آموز است که در سطح دو هزار واحد آموزشی تحصیل می کنند.