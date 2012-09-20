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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

آیت الله دری نجف آبادی:

توهین دشمنان به مقدسات مسلمانان از ترس گسترش دین اسلام در جهان است

توهین دشمنان به مقدسات مسلمانان از ترس گسترش دین اسلام در جهان است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: توهین دشمنان به مقدسات مسلمانان ناشی از ترس آنها از گسترش دین مبین اسلام در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح روز چهارشنبه با بیان این مطلب در کلاس درس اخلاق مدیران افزود: باید مسلمانان با وحدت و صلابت تمام از هویت و عظمت تمدن اسلامی با همه توان صیانت کنند و آموزش و پرورش و دانشگاه ها در زمینه آشنا کردن بیشتر نوجوانان و نسل جوان با آموزه های دینی و شخصیت الهی پیامبر اعظم (ص) بیش از پیش تلاش کنند.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت مسلمانان از مقدسات خود گفت: مسلمانان باید با وحدت و همبستگی از هویت و عظمت تمدن اسلامی با همه توان صیانت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان این که همه باید مدافع قوی اسلام باشیم  افزود: باید با تقویت کانون های اصلی ترویج و نشر فرهنگ قرآنی بستر حرکت بشریت در مسیر سعادت را فراهم کنیم.

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه ضمن محکومیت فیلم موهن آمریکایی علیه پیامبر اعظم گفت: سازندگان و حامیان این فیلم عملکرد زشت و شیطانی خود را به پیامبر اعظم (ص) نسبت داده اند.
 
وی با بیان این که اعمال ضد انسانی، ترویج فساد و فحشا، هم جنس بازی و استفاده ابزاری از افراد از ویژگی های منحصر به فرد اندیشه نظام سلطه و غرب است افزود: پیامبر اعظم (ص)، رسول صلح و آزادی، ایمان و تقوا، خداپرستی و انسان دوستی است و همواره در قلب های ملت های آزادی خواه جهان مورد توجه است.

کد مطلب 1700721

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