توزیع اعتبارات استان قزوین اولویت بندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در محل سالن باقرالعلوم (ع) استانداری برگزار شد اظهارداشت:‌ برای توزیع مناسب و عادلانه اعتبارات باید بر اساس برنامه ریزی مدونی حرکت کنیم تا با مشکل مواجه نشویم.

نادری افزود: عمل به تعهدات اشتغال در استان نیازمند تلاش و همکاری همه جانبه مدیران دستگاههای اجرایی است و در سال جاری نیز باید بتوانیم با مدیریت فعالیتها زمینه اشغال نیروهای جدید را طبق برنامه فراهم کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست نسبت به ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه مشخص شده اهتمام لازم را داشته باشند.

در این جلسه همچنین عملکرد قانون ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی توسط دستگاههای اجرایی و بانک های عامل ارائه شد.

ارائه گزارش چگونگی توزیع منابع بانکهای کشوری برای ایجاد فرصت های شغلی در سالجاری در راستای مصوبات شورای عالی اشتغال و ارائه گزارش تعهدات اشتغال پذیرفته شده سال 91 توسط مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.