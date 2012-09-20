هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی اهداف و آرمان شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح پنجشنبه در نشست کمیته بانوان هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع اظهار داشت: امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری و از خود گذشتگی دلیر مردان و شیر زنان دوران هشت ساله دفاع مقدس است که در تمامی میدان های جنگ و مقابله با تهاجمات دشمن به دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی پرداختند.

وی در ادامه با بیان اینکه برای ترویج دفاع مقدس باید به ارزش های دینی و شیوه های تبلیغی آن آشنا بود، افزود: نوع تفکر ما در جهان بینی بسیار موثر است و به همین دلیل انتظار می رود که رشادت های دفاع مقدس به بهترین شکل ممکن برای مردم اطلاع رسانی شود.

فرماندار بیجار با اشاره به حضور تاثیر گذار بانوان در پشت جبهه های هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: در هفته دفاع مقدس توانمندی های بانوان که در هشت سال ایثارگری رزمندگان اسلام اثرگذار بود با عنوان نمایشگاه در مجتمع امیر نظام گروسی برپا می‌شود.

جمشیدی دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس بانوان دانست و یادآور شد: دیدار و نشست صمیمی با زنان شاخص ایثارگر در پشتیبانی جبهه ها، مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان شهید و شهادت، برپایی همایش زنان ایثارگر، نشست منتظران مهدی موعود و پیاده روی بانوان به مقصد شهر بازی از دیگر برنامه های کمیسیون بانوان در هفته دفاع مقدس است.