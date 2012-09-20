تحقق اقتصاد مقاومتی را به مانند پایداری در دفاع مقدس دنبال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز پنج شنبه در دومین یادواره 60 شهید شهر ساروق و بزرگداشت کربلایی کاظم کریمی ساروقی در امام زادگان 72 تن این شهرافزود: امروز ایران اسلامی با بهره مندی از تجربه های ارزشمند دوران دفاع مقدس در اوج آمادگی و توان دفاعی است و هر روز شاهد خودکفایی و تولید تجهیزات نظامی بومی در کشور هستیم.

وی تصریح کرد: پیروزی رزمندگان اسلام و ملت ایران در دوران دفاع مقدس به دنیا ثابت کرد که مردم برای دفاع از اسلام، قرآن، ولایت و کیان اسلامی ثابت قدم و استوار هستند و هرگز از شعارهای اصولی و صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی کوتاه نخواهند آمد.



شعبانی فرد اظهارداشت: امروز کشور با قدرت و قوت در مسیر ولایت فقیه و توسعه و آبادانی حرکت کرده و با موفقیت در عرصه های مختلف به خصوص اقتصادی، تحریم های دشمنان را خنثی کرده است.



استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با محکوم کردن انتشار فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) افزود: این حرکت مذبوحانه و غیر مذهبی از نگاه و دیدگاه همه ملت های مختلف دنیا محکوم است و انزجار جهانیان را نسبت به رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا تشدید کرده است.



شعبانی فرد درباره شان و منزلت کربلایی کاظم ساروقی حافظ بی سواد کل قرآن نیز گفت: کربلایی کاظم فردی بی سواد اما با تقوا بود که به واسطه فیض الهی در یک لحظه حافظ کل قرآن و آگاه به علوم قرآنی شد.



وی بیان کرد: کربلایی کاظم که در سال 1300 هجری قمری در ساروق اراک به دنیا آمد، زکات خود را پرداخت می‌کرد و به یکباره پس از دیدن خوابی در امامزادگان 72 تن، حافظ کل قرآن شد.



شعبانی فرد خاطر نشان کرد: معرفی فعالان، خادمان و دارندگان رتبه های بین المللی قرآنی موجب ترویج بیشتر فرهنگ آیات آسمانی در جامعه شده و زمینه جذب نوجوانان و جوانان به امور قرآنی را افزایش می دهد.

