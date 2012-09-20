کشف بیش از 549 هزار لیتر سوخت قاچاق در مریوان

عبدالله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت تسریع در راه اندازی دستگاه ایکس ری، ترمیم دیوارها و پیشرفت فیزیکی زیرساخت های مرز باشماق مریوان تاثیر زیادی در کاهش قاچاق از این مرز دارد.

وی از کشف چهار هزار و 900 لیتر سوخت، دستگیری هفت نفر گالن به دست و توقیف 38 کامیون متخلف که سوخت مازاد داشتند در یک ماه گذشته خبرداد و گفت: با هماهنگی و تعامل تمامی دستگاه های دولتی زمینه برای برخورد با قاچاق کالا در شهرستان مریوان فراهم شده است.

فرماندار شهرستان مریوان یادآور شد: از اول سال تاکنون 549 هزار و 987 لیتر سوخت مازاد از این کامیون ها کشف و ضبط شده است.

وی در پایان خواستار مشارکت و همکاری مردم در راستای مقابله با قاچاق کالا شد و گفت: این پدیده مخرب عواقب بسیار خطرناکی برای کشور به دنبال دارد که باید به صورت جدی با آن مقابله شود.