مجموعه نمایشی رضوی با نام "صحن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل پیام‌های رسیده به جشنواره نهم، معرفی داوران، اشاره‌ای گذرا به تاریخچه تئاتر بجنورد، معرفی و گفت گو با سعید تشکری از نویسندگان و کارگردان مطرح در عرصه تئاتر کشور و نیز مروری بر هشت دوره گذشته این جشنواره است.

این کتاب به سردبیری ابوالحسن حیدری و با مدیریت هنری سعید رضوانی به چاپ رسیده است.

برپایه این خبر، کتاب این دوره از جشنواره با شمارگان یکهزار نسخه به چاپ رسید که پنجشنبه شب در آیین پایانی جشنواره بین علاقمندان توزیع می‌شود.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره، امشب، 30 شهریور ماه سال جاری در تالار گلشن بجنورد به کار خود پایان می‌دهد.

