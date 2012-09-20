حمله به ایران به منزله لغو تمام توافقات صلح با مصر و اردن است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد: آمریکا اخیرا به اسرائیل هشداری با این مضمون داده که "اگر به ایران حمله کنید موجبات لغو تمام توافقات صلح با مصر و اردن را به وجود خواهید آورد و این دو کشور قطعا روابط دیپلماتیک با اسرائیل را قطع خواهند کرد".

این روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه صهیونیست که از محتوای هشدارهای آمریکا به تل آویو درباره ایران آگاه است، اعلام کرد: امروزه رهبران عرب نمی توانند بر ملتهایشان حکمرانی کنند، بلکه این مردم هستند که برای آنها تعیین تکلیف می کنند.

خاطرنشان می شود طی هفته های اخیر اختلافات میان مقامات واشنگتن و تل آویو درباره ایران به حدی شدت یافته که از آن به عنوان مهمترین بحران در روابط این دو همپیمان همیشگی در تاریخ یاد می شود.