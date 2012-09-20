  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

آمریکا به اسرائیل هشدار داد:

حمله به ایران به منزله لغو تمام توافقات صلح با مصر و اردن است

حمله به ایران به منزله لغو تمام توافقات صلح با مصر و اردن است

واشنگتن بار دیگر با هشدار به مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرد هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به لغو توافقنامه های صلح میان اسرائیل با مصر و اردن منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد: آمریکا اخیرا به اسرائیل هشداری با این مضمون داده که "اگر به ایران حمله کنید موجبات لغو تمام توافقات صلح با مصر و اردن را به وجود خواهید آورد و این دو کشور قطعا روابط دیپلماتیک با اسرائیل را قطع خواهند کرد".

این روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه صهیونیست که از محتوای هشدارهای آمریکا به تل آویو درباره ایران آگاه است، اعلام کرد: امروزه رهبران عرب نمی توانند بر ملتهایشان حکمرانی کنند، بلکه این مردم هستند که برای آنها تعیین تکلیف می کنند.

خاطرنشان می شود طی هفته های اخیر اختلافات میان مقامات واشنگتن و تل آویو درباره ایران به حدی شدت یافته که از آن به عنوان مهمترین بحران در روابط این دو همپیمان همیشگی در تاریخ یاد می شود.

کد مطلب 1700737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها