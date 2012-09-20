ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار مرهون از جان گذشتی های جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی انتظاری امروز پنجشنبه در نشست ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقس شهرستان جلفا حفظ دستاوردهای غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس را وظیفه نسل امروز انقلاب عنوان کرد و گفت: رزمندگان اسلام در دوران جنگ حماسه های فراوانی خلق کردند که حفظ آن دستاوردها می تواند در پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار موثر باشد.



وی با بیان اینکه شجاعت، اقتدار، ولایتمداری و توکل به خداوند از خصوصیات بارز رزمندگان اسلام بود، خاطر نشان کرد: همین مشخصه ها در جوانان امروزی نیز نمایان است و این از ثمرات ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم بیگانه است.



فرماندار جلفا نیز در این نشست با تشریح دستاوردهای داخلی و بین المللی هشت سال جنگ تحمیلی گفت: ایجاد روحیه شجاعت و خودباوری در ملت ایران از ثمرات اصلی جنگ تحمیلی است.



مختار سیفی افزود: ایجاد رعب و وحشت در دشمنان و شناساندن روحیه مقاومتی ملت ایران در برابر سختی ها توانست جایگاه انقلاب اسلامی را در عرصه بین المللی مستحکم کند.



وی با تاکید بر برگزاری با شکوه برنامه های هفته دفاع مقدس، انتقال این دستاوردها به نسل جوان امروزی را وظیفه همگانی دانسته و گفت: نسل امروزی نیز باید تجربه ها و دستاوردهای جنگ را سرمشق پیشرفت علمی خود قرار دهند.



وی در تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس امسال این شهرستان از برگزاری بیش از 80 برنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از جمله رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور، نشست های سیاسی و روشنگری با بسیجیان و مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی در طول هفته در سطح شهرستان خبر داد