ثبت اطلاعات اشتغال 489 دامغانی در سامانه رصد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرابی صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به ثبت اطلاعات اشتغال 489 نفر از شهروندان این شهرستان در سامانه رصد از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار داشت: همچنین 736طرح مشاغل خانگی نیز از سوی دستگاه های اجرایی در این سامانه ثبت شده است که این تعداد 591 طرح تصویب و جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل ارسال شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون به 591 طرح مشاغل خانگی در شهرستان دامغان تسهیلات بانکی از سوی بانک های عامل پرداخت شده است.

مهرابی افزود: 18 میلیون و 821 هزار ریال میزان تسهیلات پرداختی به 591 طرح مشاغل خانگی از سوی بانک های عامل به متقاضیان طرح که از سوی دستگاه های اجرایی معرفی شده بودند پرداخت شد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی باید پس از دریافت اطلاعات متقاضیان طرح مشاغل خانگی آن را ثبت سامانه رصد نمایند تا اطلاعات این سامانه به روز باشد.

ایجاد اشتغال یکی از موفقیت های دولت های نهم و دهم است

فرماندار دامغان نیز در این جلسه یکی از موفقیت های دولت های نهم و دهم را ایجاد اشتغال دانست و تصریح کرد: ایجاد طرح مشاغل خانگی یکی از اقدامات دولت در این زمینه محسوب می شود.

مرتضی علی آبادی اظهار داشت: همه ما باید با ایجاد اشتغال دولت را در اجرای طرح و هدف خود یاری کنیم.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته شهرستان دامغان توانست رتبه خوبی در جهت ایجاد اشتغال و طرح مشاغل خانگی در سطح استان سمنان کسب کند و امسال نیز باید رتبه خوبی در این زمینه به دست آوریم.

فرماندار دامغان گفت: همه تلاش مسئولان استان و شهرستان این است که با ایجاد اشتغال زمینه کاهش بیکاری در این شهرستان را فراهم کنند.

به گزارش مهر، در این جلسه هر یک از اعضا به ارائه گزارش از چگونگی وضعیت ایجاد اشتغال و طرح مشاغل خانگی از سوی دستگاه های اجرایی خود پرداختند.