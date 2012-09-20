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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

صادق زاده خبر داد:

آغاز به کار سومین دوره مسابقات ملی رباتیک در تبریز

آغاز به کار سومین دوره مسابقات ملی رباتیک در تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: دبیرخانه کارگر تبریز از آغاز سومین دوره مسابقات ملی رباتیک مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز در سالن چند منظوره این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، کریم صادق زاده ظهر امروز پنجشنبه در آغاز به کار سومین دوره مسابقات ملی رباتیک در تبریز ابراز داشت: در این دوره از مسابقات 120 تیم از استان های مختلف میهن اسلامی شرکت کرده اند.

وی  گفت: گروه های زیادی از شهر های مختلف کشور در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند که از آن میان می توان به گرو های تیمی  تهران، زنجان، قشم، کرمانشاه، رشت، ساری، خوزستان، گلستان، مشهد، لاهیجان، اردبیل، ارومیه، مراغه و تبریز  اشاره کرد.

صادق زاده در پایان ابراز داشت: این دوره از مسابقات در سه رشته  تعقیب خط ساده، تعقیب خط ویژه و آتش نشان برگزار می شود و تمامی افراد از همه حوزه ها و مقاطع تحصیلی می توانند در آن شرکت کنند.

کد مطلب 1700741

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