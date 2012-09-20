  1. سیاست
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

دانشجویان و طلاب تهرانی مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند

دانشجویان و طلاب تهرانی مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند

در اعتراض به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اکرم(ص)، دانشجویان و طلاب امروز مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر تعدادی از دانشجویان و طلاب تهرانی امروز پنجشنبه در اعتراض به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اکرم (ص) در یکی از نشریات فرانسه مقابل سفارت این کشور تجمع کردند.

در این تجمع دانشجویان و طلاب با شعارهایی همچون مرگ بر فرانسه، سفیر فرانسه اخراج باید گردد، لبیک یا محمد ، حزب الله بیدار است از انگلیس بیزار است، مبارزه با انگلیس همیشگی است اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت انگلیس اعلام کردند.

بنابراین گزارش طلاب و دانشجویان تهرانی در این تجمع از مردم فرانسه نیز خواستند تا نسبت به این هتک حرمت به خیابان های فرانسه بریزند و نسبت به  سیاست های این کشور واکنش نشان دهند. همچنین در این تجمع حضور نیروهای انتظامی چشمگیر بود.

دانشجویان و طلاب تهرانی از مردم کشورهای منطقه خواستند که اعتراض خود را همچون گذشته نسبت به انتشار این کاریکاتور موهن ادامه دهند.

 بنابراین گزارش علاوه تجمع دانشجویان و طلاب تهرانی تجمع بزرگ دانشجویان و اساتید قرآنی نیز امروز در میدان فلسطین برگزار شد.

در این تجمع نیز دانشجویان و اساتید اعتراض خود را نسبت به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر ابراز کردند.

در این دو تجمع دانشجویان و طلاب با انتشار بیانیه ای انزجار خود را از سیاست های دولت انگلیس نسبت به هتک حرمت به ارزشهای دین مبین اسلام ابراز داشتند.

کد مطلب 1700743

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها