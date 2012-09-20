دانشجویان و طلاب تهرانی مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر تعدادی از دانشجویان و طلاب تهرانی امروز پنجشنبه در اعتراض به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اکرم (ص) در یکی از نشریات فرانسه مقابل سفارت این کشور تجمع کردند.

در این تجمع دانشجویان و طلاب با شعارهایی همچون مرگ بر فرانسه، سفیر فرانسه اخراج باید گردد، لبیک یا محمد ، حزب الله بیدار است از انگلیس بیزار است، مبارزه با انگلیس همیشگی است اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت انگلیس اعلام کردند.

بنابراین گزارش طلاب و دانشجویان تهرانی در این تجمع از مردم فرانسه نیز خواستند تا نسبت به این هتک حرمت به خیابان های فرانسه بریزند و نسبت به سیاست های این کشور واکنش نشان دهند. همچنین در این تجمع حضور نیروهای انتظامی چشمگیر بود.

دانشجویان و طلاب تهرانی از مردم کشورهای منطقه خواستند که اعتراض خود را همچون گذشته نسبت به انتشار این کاریکاتور موهن ادامه دهند.

بنابراین گزارش علاوه تجمع دانشجویان و طلاب تهرانی تجمع بزرگ دانشجویان و اساتید قرآنی نیز امروز در میدان فلسطین برگزار شد.

در این تجمع نیز دانشجویان و اساتید اعتراض خود را نسبت به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر ابراز کردند.

در این دو تجمع دانشجویان و طلاب با انتشار بیانیه ای انزجار خود را از سیاست های دولت انگلیس نسبت به هتک حرمت به ارزشهای دین مبین اسلام ابراز داشتند.