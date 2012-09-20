برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در هرمزگان/بیان خاطرات جنگ در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم حسین آزاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس برای نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: از جمله دستاوردهای دفاع مقدس برای کشورمان می توان به رشد فضائل و باورهای دینی در جامعه، ایجاد اعتماد به نفس در جوانان و نیروهای دفاعی کشور و ساخت تجهیزات مورد نیاز توسط متخصصان داخلی، تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به الگویی دفاعی برای مبارزه با قدرتهای بزرگ جهان و اثبات کارآمدی نظام مبتنی بر دین اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در استان هرمزگان، عنوان کرد: امسال محوریت اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس در سراسر کشور به عهده ارتش است و در استان هرمزگان نیز برنامه های این هفته با رژه نیروهای مسلح از روز 31 شهریور ماه آغاز خواهد شد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در تشریح ادامه برنامه های هفته دفاع مقدس، بیان داشت: بازگویی خاطرات دفاع مقدس در مدارس توسط رزمندگان آن دوران برای آشنایی جوانان و نوجوانان با اتفاقات آن دوران، تجلیل از سربازان نمونه و همچنین برگزاری برنامه های مختلف برای خانواده و برنامه هایی با موضوع بررسی جایگاه زنان در دفاع مقدس از جمله دیگر برنامه های این هفته در استان هرمزگان است.

امیر دریادار دوم آزاد ادامه داد: همچنین برنامه های بازسازی عملیات کربلای سه و غبارروبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده های شهدا و گلباران مزار شهدا به وسیله بالگرد نیز طی هفته دفاع مقدس در هرمزگان برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقات ورزشی، ویزیت رایگان بیماران و اعزام گروههای پزشکی به مناطق محروم و همچنین برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس را از جمله دیگر برنامه های این هفته در هرمزگان برشمرد.