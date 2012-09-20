90 درصد مدارس ساری هوشمندسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری اظهار داشت: تاکنون 350 در سطح شهرستان هوشمندسازی شده که امیدواریم با تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی در مرکز استاتن تمام واحدهای آموزشی هوشمندسازی شود.



وی افزود: بیش از چهار هزار و 157 کلاس درس با حضور شش هزارو 167 معلم در روز اول مهرماه آماده خدمات رسانی به دانش آموزان در مدارس هستند.



فرماندار مرکز استان گفت: هنوز هوشمند سازی مدارس دارای کیفیت مطلوبی برای ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان نیست.



وی با اشاره به اینکه برخی از آموزشگاههای ساری صرفا به واسطه تجاری تاسیس شده است افزود: روسای آموزش پرورش برای ایجاد تقویت و بار علمی در این آموزشگاه ها نظارت جدی تری داشته باشند.

فرماندار ساری افزود: با توجه به اسنادی که توسط وزارت آموزش و پرورش امضا شده باید تمام تلاش و کوشش خود را نسبت به اجرایی شدن سند تحول بنیادین به کار گرفت.



وی با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان دستگاه ها باید به موضوع کیفیت بخشی فعالیت های اداری توجه ویژه ای داشته باشند گفت: مسئولان باید از صرف هزینه های بیهوده خودداری کنند.