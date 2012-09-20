آغاز اعطای تسهیلات مقاوم سازی مساکن روستایی در جلفا

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد محرم زاده امروز پنجشنبه در جمع اهالی روستاهای خسارت دیده این شهرستان از زلزله 21 مرداد آذربایجان با حضور در مسجد روستای ایری سفلی اظهار داشت: مقدمات جمع آوری اطلاعات از خانواراهای آسیب دیده روستایی آغاز شده و به زودی کار اعطای وام های مورد نیاز انجام می گیرد.



وی سقف این تسهیلات را 125 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه با باز پرداخت بلند مدت و 15 میلیون ریال به صورت بلاعوض عنوان و تصریح کرد: این تسهیلات به 760 خانوار خسارت دیده از زلزله پرداخت می شود.



وی با تاکید بر اهمیت استفاده روستاییان از تسهیلات مقاوم سازی از اهالی خواست در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند.



محرم زاده همچنین در خصوص سنددار کردن املاک روستاها توصیه های لازم را به روستاییان داد و بر ضرورت همکاری روستاییان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای طرح های هادی و بازسازی و بهسازی اماکن روستایی جهت مقابله با بلایای طبیعی تاکید کرد.



