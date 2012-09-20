رصد کامل خروج سه یگان نظامی آمریکا از خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین آزاد ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت تشریح برنامه های نیروی دریایی ارتش در هفته دفاع مقدس در سالن جلسات منطقه یکم برگزار شد، دلیل تاخیر چند دقیقه ایی جلسه را رصد خروج سه یگان نظامی آمریکا از خلیج فارس عنوان کرد و بیان داشت: دقایقی پیش علیرغم دید محدود کم یگانهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس در حال جابه جایی و خروج از منطقه بودند.

وی با تاکید بر اشرافیت کامل نیورها مسلح ایران بر تحرکات منطقه به خصوص خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داد: این یگانها و کلیه تحرکات آمریکا چه سطحی ،زیر سطحی و هوایی از مبدا تا مقصد توسط ارتش و سپاه به طور کامل رصد می شود.

دریادار آزاد اظهارداشت: ناوگروه 22 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناو جمهوری اسلامی شهید نقدی و ناو جمهوری اسلامی خارک که در شمال اقیانوس هند و خلیج عدن جهت تامین امنیت کشتیهای تجاری ایران قرار دارد تمامی تحرکات یگانهای نظامی خارج شده آمریکا از خلیج فارس را تحت نظر دارد. همچنین در شمال اقیانوس هند و دریایی عمان توسط نیروی دریایی مستقر در عمان در سطح و زیر سطح کاملا رصد می شوند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش افزود: منطقه یکم نیروی دریایی ارتش و سپاه مستقر در بندعباس هم تمامی تحرکات یگانهای نظامی مستقر در منطقه را به طور کامل و دقیق رصد می کند. لذا به لحاظ اطلاعاتی تعامل بسیار خوبی میان سپاه و ارتش در منطقه وجود دارد.

وی با بیان اینکه تحرک هر جنبنده ای در منطقه مقابل دیدگان ما عیان است، تاکید کرد: نیروهای مسلح در سطح، زیر سطح و هوایی اشرافیت کامل اطلاعاتی در منطقه دارند.

وی در مورد مانور مشترک آمریکا در منطقه با سایر کشورها گفت: آمریکا ادعا کرده است این مانور با هدف تامین امنیت در آبهای آزاد و بین المللی اقیانوس هند و شمال خلیج فارس برگزار می شود در حالی که اعتقاد داریم امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تامین می شود.

دریادار آزاد اضافه کرد: تاریخ و تاریخ معاصر نشان داده است آمریکا و وابستگانش همیشه در جهت منافع خودش و منافع صهیونیست کار می کند و ظلم جویی و حق ستیزی راهبرد کارش است و نمی توان توقع داشت که آنها برای تامین امنیت منطقه بخواهند این مسافتهای طولانی را طی کنند بلکه با هدف ناامنی و پیدا کردن سیاستهای جنگ طلبانه در منطقه حاضر می شوند.