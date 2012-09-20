تصویب کلیات برنامه راهبردی صنعت در افزایش درآمد سرانه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گلستان گفت: برنامه ارتقاء سرانه ارزش افزوده در بخش صنعت استان برنامه خوبی است که باید نسبت به بروز رسانی آن ورفع نواقص احتمالی اقدام شود.

جواد قناعت تاکید کرد :کمیته اجرایی برای پیگیری جهت اجرایی شدن این سند و ارتقا سرانه ارزش افزوده صنعت استان متشکل از سازمان صنعت ، معدن وتجارت ، استاندارد ؛ خانه صنعت ومعدن ، اتاق بازرگانی و.... تشکیل شود و دبیر خانه این کمیته در سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مستقر خواهد بود.

استاندار گفت : دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از روند تحقق واجرای سند را جهت بررسی به شورای برنامه ریزی استان ارائه دهد.

وی عنوان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط با این سند موظف اند نسبت به روانسازی صدور مجوزات لازم ، تامین زیر ساختهای موردنیاز و اصلاح دیدگاه به بخش صنعت و سرمایه گذاری در این حوزه به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده(مالیات ، تامین اجتماعی و...) همکاری نمایند.

وی هدف از تدوین این برنامه را ، ارایه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء در آمد سرانه بخش صنعت و رسیدن آن به متوسط کشوری اعلام کرد و افزود : در تدوین این برنامه، وضعیت موجود بخش صنعت استان و قابلیتهای توسعه با توجه به سیاستهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت شناسایی شد.

وی اضافه کرد : درمرحله بعد راهبردهای دستیابی به اهداف تعیین شده مشخص و در انتها الزامات مورد نیازجهت دستیابی به شاخصها و اهداف مورد نظر تعیین شد.

استاندار گلستان تاکید کرد : همه مصوبات کارگروه های تخصصی به دبیرخانه ارسال شود و کارگروه های تخصصی به همه شرح وظایف خود بپردازند نه به چند موضوع خاص.

وی همچنین با گرامیداشت همه شهدای دفاع مقدس اظهار داشت : همه مدیران دستگاههای اجرایی دررژه نیرو های مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس وپروژه مهر (باز گشایی مدارس) که در مدرسه راهنمایی شاهد دختران گرگان برگزار می شود ، حضور فعال داشته باشند .