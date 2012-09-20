عواقب غیر قابل پیش بینی مداخله نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، "اندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" درباره فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) و اینکه آیا غرب باید در مقابله با انتشار چنین فیلمهایی اقدام کند؟ اظهار داشت : آزادی عقیده یکی از مهمترین ارکان برای یک دموکراسی است اما همزمان من اعتقاد دارم که آزادی مذاهب نیز از بخشهای مهم تشکیل دهنده یک جامعه دموکراتیک است. مهمترین مسئله این است که سیاستمداران مسئول همه اقدامات را انجام دهند تا جو را آرام کرده و از اقدامات خشونت آمیز جلوگیری به عمل آورند.

راسموسن در ادامه این گفتگو در ارتباط با افزایش اقدامات حمایتی ناتو در افغانستان با توجه به شدت گرفتن ناآرامیها در این کشور گفت : این گونه اقدامات موقتی بوده تا ما خطر تهدید شده برای نیروهای خود را کاهش دهیم. راهبرد کلی ما و تصمیم زمانی ما برای برگشت از افغانستان غیر قابل تغییر خواهد بود. ما مسئولیت رهبری افغانستان را مرحله به مرحله تا پایان سال 2014 به افغانها واگذار می کنیم. امروز 75 درصد افغانها در مناطقی از این کشور زندگی می کنند که مسئولیت رهبری در این مناطق به افغانها واگذار شده است.

وی افزود: هرگز این گونه مقرر نشده بود که نیروهای خارجی برای همیشه در افغانستان بمانند. ما یک قدرت اشغالگر نیستیم. ما در این کشور هستیم تا افغانها را برای کمک به خودشان حمایت کنیم. نیروهای امنیتی افغان به زودی 352 هزار نفر را شامل خواهند شد. با توجه به آموزشهایی که ما به آنها داده ایم کیفیت آنها بهتر شده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.



راسموسن در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه افغانستان هنوز یک کشور پایدار نیست آیا سال 2014 برای برگشت ناتو از این کشور زود نیست؟ اظهار داشت : من انکار نمی کنم که تکلیف بسیار سختی است. در جریان واگذاری قدرت به افغانها همچنان مسائل امنیتی و شکستها و مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

وی در عین حال افزود با این وجود پیشرفتهایی هم وجود داشته است. تقریبا هشتاد درصد حملات تروریستی امروز، در مناطقی انجام می شود که تنها بیست درصد افغانها در آنجا زندگی می کنند. اکثریت جمعیت این کشور در مناطق نسبتا پایدار و آرام زندگی می کنند. ما بر سر حرف خود یعنی پایان عملیات نظامی در افغانستان در اواخر سال 2014 باقی هستیم.

راسموسن در ادامه درباره حملات نیروهای نظامی افغان علیه نیروهای غربی که اخیرا رخ می دهد نیز اظهار داشت : این گونه حملات داخلی نگرانیهای زیادی را برای ما ایجاد کرده چرا که اعتماد بین نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان را تهدید می کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو گفت : ما مرتبا شرایط را بررسی می کنیم. در ضمن سعی می کنیم تا از ادامه چنین حملات داخلی جلوگیری به عمل آوریم.من با کرزای در این باره صحبت کرده ام و ما هر دو بر این عقیده ایم که اولویت مهم ما همین است.ما همچنان با افغانها همکاری خواهیم کرد و عملیاتهای مشترکی را خواهیم داشت.

دبیرکل ناتو در بخش دیگری از این گفتگو درباره برنامه های ناتو پس از سال 2014 در افغانستان و اینکه آیا این سازمان در عملیاتهای نظامی هم شرکت خواهد کرد با تاکید بر اینکه ما به حمایتهای آموزشی خود از نیروهای افغان ادامه خواهیم داد اظهار داشت : نه، امنیت افغانستان باید یک شکل و فرم افغانی بگیرد. افغانستان قرارداد استراتژیک با برخی متحدان ما از جمله ایالات متحده بسته است.

وی افزود: هنوز زود است که درباره شمار دقیق نیروها و عملیات جدید ناتو بعد ازسال 2014 در افغانستان سخن بگوییم. این مسئله خیلی به شرایط امنیتی این کشور در پایان سال 2014 بستگی دارد. وزرای دفاع ما در اکتبر برای اولین بار در این باره مشاوره خواهند کرد و من یک تصمیم گیری در این باره برای ژوئن 2013 را انتظار دارم.

راسموسن در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله سوریه پرداخته و اظهار داشت : من هم درباره شرایط این کشور سرخورده و دلسردم. ولی ما باید ببینیم که سوریه تفاوت آشکاری با لیبی دارد.در لیبی ما بر اساس یک مصوبه واضح سازمان ملل دست به مداخله نظامی زدیم و از حمایت قدرتمند منطقه ای بهره مند بودیم. اما این مسئله درباره سوریه صدق نمی کند. جامعه سوریه از نظر مذهبی، بومی و سیاسی بسیار پیچیده تر از لیبی بوده؛ بنابراین مداخله در این کشور عواقب غیر قابل پیش بینی برای تمام منطقه به همراه خواهد داشت. برای سوریه یک راه حل سیاسی بهترین راه است.

وی در ادامه تصریح کرد که یکبار دیگر باید بگویم که ما هیچ تصمیمی برای مداخله نظامی در سوریه نداریم.