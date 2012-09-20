باند توزیع مواد مخدر در استان قزوین متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از اطلاع از تهیه و ورود مواد مخدر توسطط یک باند دو نفره از قاچاقچیان استان فارس موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با تکمیل اطلاعات ماموران و اطلاع از زمان ورود یک محموله 18 کیلویی مواد مخدر با اقدامات پلیسی ضمن شناسایی متهمان در شهرستان ساوه دستگیر شدند.

سرهنگ غیاثوند یادآورشد: با هماهنگی قضایی و همکاری ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه در اقدامی هوشیارانه دو قاچاقجی و سه نفر از خانواده آنها را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: در بازرسی از خودروی متهمان مقدار 18 کیلوگرم تریاک در 18 بسته که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

به گفته سرهنگ غیاثوند تحقیقات پلیسی از متهمان همچنان ادامه دارد.

دو کشته در سوانح رانندگی قزوین

همچنین وقوع دو حادثه رانندگی در قزوین یک کشته و مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته در اثر برخورد یک دستگاه تریلر رنو در لاین جنوبی آزاد راه قزوین به زنجان در حوالی بخش ضیاء آباد با یک دستگاه وانت پیکان و یک دستگاه سواری پراید راننده وانت پیکان بر اثر شدت جراحات وارده در محل وقوع حادثه درگشذت.

پلیس علت این سانحه را عدم توجه به جلو از سوی راننده تریلی در حین رانندگی اعلام کرده است.

همچنین در تصادف دیگری که در بلوار خرمشهر قزوین در اثر برخورد یک دستگاه سواری پیکان با موتورسیکلت با دو ترک نشین رخ داد راکب موتر مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

پلیس در حال بررسی این حادثه رانندگی است.