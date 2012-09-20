به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح، کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه‌های عمرانی مناطق هشت گانه شهرداری قم که قبل از ظهر پنجشنبه در مدرسه شاهد نمازی‌خواه برگزار شد، تعداد 133 طرح و پروژه با صرف هزینه 483 میلیارد ریالی به مرحله بهره برداری و اجرا رسید.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت و بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: شهرداری در خط مقدم جبهه خدمت به مردم است و باید شهرداری و شورای اسلامی شهر بیش از پیش مورد حمایت مسئولان باشند.



احمد امیرآبادی ادامه داد: امروز ایران عزیز در فضایی قرار دارد که دشمنان اسلام تمام توان خود را برای ضربه زدن به نظام اسلامی جمع کرده اند، البته این فشارها و دشمنی ها از زمان آغاز انقلاب وجود داشته است.



وی با تأکید بر اینکه دشمنان علاوه بردامن زدن به جنگ های داخلی در اوایل انقلاب و تحمیل جنگ هشت ساله علیه مردم ایران، تاکید کرد: مستکبران و بدخواهان نظام اسلامی پس از شروع یک جنگ فرهنگی بر علیه مردم و جوانان کشورمان، در حال حاضر به دسیسه‌های اقتصادی روی آورده‌اند و صحنه دیگری را برای مقابله با انقلاب به راه انداخته اند.



نماینده مردم قم در مجلس افزود: از جمله اعمالی که می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر نظام کمک کند، توجه جدی به فعالیت‌های عمرانی است که شهرداری‌ها نسبت به این موضوع باید دقت نظر بیشتری داشته باشند و اگر کاستی از سوی پروژه‌های عمرانی دولت ایجاد می‌شود از این طریق برطرف شود.



وی ضمن اشاره به اینکه موضوع انتخاب شوراهای اسلامی شهر به صورت دغدغه ای برای پرسنل شهرداری ها ایجاد کرده است، چرا که طبق بند سه ماده 28 قانون انتخابات شوراها، کارکنان شهرداری تنها در صورت استعفا می توانند کاندیدای انتخابات شوراهای اسلامی شوند.



امیرآبادی در این باره تاکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون شوراها این موضوع را پیشنهاد کرده ایم که دوستان شهرداری چنانچه در انتخابات رای نیاوردند بتوانند به کادر شهرداری دوباره بازگردند، امیدواریم این پیشنهاد پذیرفته شود و دغدغه همکاران خدمتگذار شهرداری نیز کاهش یابد.



برای توسعه عدالت همه مناطق شهری باید توسعه یابند



وی با بیان اینکه تفاوت فاحش بین توسعه و رفاه بعضی مناطق قم از معضلات مهم این شهر است، اظهار داشت: چه بخواهیم یا نه بعضی مناطق قم برخوردار و بعضی دیگر غیر برخوردار هستند، این در حالی است که یکی از بزرگترین آرمان های انقلاب اسلامی برقراری عدالت در جامعه بود.



نماینده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: این تبعیض دلایل زیادی دارد که یکی از مهمترین آن عدم برنامه ریزی های مناسب شهری در طول سال های گذشته بوده است و لازم است تا همه مسئولان برای حل این مشکل با هم همکاری داشته باشند.



گفتنی است در این مراسم علاوه بر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شهردار قم، شهرداران و مسئولان مناطق هشت گانه شهری و جمعی از مردم منطقه 6 قم شرکت داشتند.

