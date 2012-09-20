عطر رضا (ع) در اردبیل پیچید/ بوی رضوی از دارالارشاد به مشام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره ملی مدیحه سرایی و چاووشی خوانی صبح چهارشنبه در صحن امامزاده سید سلیمان فخرآباد مشگین شهر آغاز شد تا بوی رضوی در دارالارشاد پخش شده و عطر خوشش هر شهروندی اردبیلی را یاد رضایی از جنس ضامن آهو بیندازد.

آغاز جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی در امامزاده ای دور از مرکز استان و به دور از شهر مشگین شهر غربت امام رضا را در دلها به ودیعه می نهاد و شرکت کنندگان غرق در رضای رضوی به هنرنمایی شعرا، مداحان و چاووشی خوانان دقیق شده و اشک شوق رضوی از دیدگان خود جاری می کردند.

این مراسم با صدای شهروز حبیبی از داوران هفتمین دوره و از برگزیدگان دوره های قبلی جشنواره زینتی رضوی گرفت و با هنرنمایی حسین غفاری از شعرای حسینی و مرثیه سرای اردبیلی اشک حسینی بر دیدگان شرکت کنندگان در مراسم جاری و با چاووشی خوانی قاسم رفعتی معنویت رضوی در مراسم به اوج خود رسید.

برگزاری مراسم افتتاحیه در فخرآباد مشگین شهر شور و شوق را در بین اهالی این بخش به وجود اورده بود و اهالی بخش فخرآباد از میزبانی هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی ابراز خوشنودی کرده و این میزبانی را افتخاری برای خود می دانستند.

میزبانی رضوی حس نزدیکی به امام رضا (ع) می دهد

یکی از اهالی فخرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی در صحن امامزاده سید سلیمان گفت: برگزاری مراسمات معنوی در امامزاده ها هم به معنویت برنامه اضافه کرده و هم در جهت شناساندن امامزاده ها به رونق مکانهای مذهبی مساعدت می کند.



علیرضا حمیدی با بیان اینکه مردم استان اردبیل در عشق و ارادت به ائمه اطهار در کشور زبانزد هستند، تصریح کرد: امام رضا تنها امامی است که مرقد مطهر آن امام همام در کشور ایران بوده به همین جهت مردم ایران همه ساله به زیارت این امام رفته و ارادت خاصی به هشتمین امام دارند.



وی با بیان اینکه جشنواره هایی که به نام رضوی مزین شده اند، مردم هر منطقه از کشور را جذب خود می کند، افزود: جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی از چند دوره پیش در امامزاده سد سلیمان برگزار می شود و در تمام این ادوار مردم با علاقه ای وافر از این مراسم استقبال کرده اند.



حمیدی میزبانی از رضوی خوانان را افتخاری برای اهالی فخر آباد دانست و اضافه کرد: اهالی فخرآباد با ورود مادحین و چاووشی خوانان رضوی حس نزدیکی به امام رضا را در خود حس می کنند به همین جهت تمامی تلاش خود را برای برگزاری بهتر این مراسم انجام می دهند.

میزبان رضوی بودن افتخار بزرگی است



بخشدار مشگین شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزبانی امامزاده سید سلیمان فخرآباد از هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی گفت: برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی در صحن امامزاده سید سلیمان افتخار و توفیقی بزرگ برای مردم منطقه است.



علی امامقلی زاده با بیان اینکه از هفت دوره جشنواره مراسم افتتاحیه پنج دوره در صحن امامزاده سید سلیمان برگزار می شود، تصریح کرد: دلیل برگزاری این مراسمات در فخرآباد وجود مرقد امامزاده های در این منطقه بوده که منطقه را از دیگر مناطق همجوار متمایز کرده است.



وی با اشاره به حضور پرشور مردم فخرآباد در مراسمات افتتاحیه جشنواره رضوی افزود: وجود امامزاده سید سلیمان این محل را به محل امن دلسوختگان ائمه معصومین تبدیل کرده است و برگزاری جشنواره رضوی نیز بر رونق این بخش افزوده است.



امامقلی زاده استقبال مردم منطقه از برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره رضوی را موجب سنگین شدن مسئولیت برشمرد و اضافه کرد: استقبال مردم در ادوار گذشته مسئولیت برگزاری این مراسمات را سنگین می کند به همین جهت تلاش می شود که سید سلیمان در دوره های بعدی نیز افتخار میزبانی را کسب کند.

مسابقه مدیحه سرایی و چاووشی خوانی به صورت زنده



در این دوره از جشنواره مسابقه مدیحه سرایی و چاووشی خوانی به صورت زنده در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار شده و داوران برای اجرای مسابقه امتیازهایی داده و نفرات برتر را مشخص می کنند.



این مسابقات شامگاه چهارشنبه برگزار و هیئت داوران متشکل از قاسم رفعتی، ودود موذن، شهروز حبیبی، شاپور امانی و لطیف کاظمی به قضاوت در مورد مدیحه سرایی و چاووشی خوانی پرداختند.



مدیر کل اداره ارشاد استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال چاووشی خوانان و مداحان رضوی از این جشنواره گفت: برای این جشنواره 669 اثر به دبیرخانه ارسال شده که شامل 86 اثر مداحی، 47 اثر چاوشی خوانی، 35 مقاله پژوهشی، 132 شعر و 369 اثر از سراسر کشور به هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی می باشد.



منصور شرفی با اشاره به مسن ترین و کم سن ترین شرکت کنندگان در این جشنواره تصریح کرد: مداح 80 ساله اردبیلی به عنوان مسن ترین شرکت کننده مداح شش ساله از استان تهران به عنوان کم سن ترین شرکت کننده در این جشنواره حضور دارند.



وی با بیان اینکه باید جشنواره هایی با موضوعات ائمه اطهار در استان افزایش یابد، افزود: استان اردبیل به عنوان دارالارشاد شناخته می شود که با این اسم و با توجه به استقبال مردم استان از چنین جشنواره هایی باید تعداد این جشنواره ها در استان افزایش یابد.

