مسئولان به مردم وعده های دروغین ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری اظهار داشت: دادن اطلاعات نادرست و اشتباه از سوی مدیران را بسیار جاهلانه و نادرست دانست و عنوان کرد: ما مسلمانان در مکتب اسلام و اهل بیت شاگردی می کنیم و نباید هیچ گاه به دنبال منافع شخصی برویم.



وی خدمت مسئولان به ارباب رجوع را مهم و امری واجب دانست و گفت: بالاترین مقام و خوبی شهادت است.



قاسمی گفت: در هفته دفاع مقدس باید به همه ابعاد جنگ پرداخته شود زیرا بازخوانی وصیت‌ نامه شهدا سبب می‌شود نسل جدید با سیره آنها آشنا شوند.



امام جمعه موقت مرکز استان با بیان اینکه پیروری از راهی که شهدا رفته همان راه رسیدن به سعادت است تاکید کرد: مسئولان شهرها وظیفه دارند تا با ایجاد فضایی مناسب و با داشتن برنامه‌های منظم هفته دفاع مقدس در راه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه گام بردارند.



وی با اشاره به اینکه سالهای دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران و گنجینه‌ ای بزرگ جهت بهره برداری نسل های آینده است، گفت: حراست و حفاظت از این گنجینه معنوی وظیفه همگان است.



قاسمی، مسئله اهانت به پیامبر از کافران را بسیار خبیثانه و ناآگاهانه دانست و گفت: این امر موجب شده تا کافران بدانند یک میلیارد مسلمان هیچ گاه در مقابل چنین اهانتی سر فرود نمی آورند.