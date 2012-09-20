آغاز سال تحصیلی در گلستان با ادای احترام به پیامبر اعظم (ص)

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: ما در سال جاری دوبار شاهد حضوررییس جمهوردراستان بودیم که پروژه های ریل گذاری گرگان – اینچه برون و جشن برج قابوس و سد دانشمند در 19شهریور با حضور رئیس جمهورافتتاح شد.

وی افزود: تا پایان سال جاری رئیس جمهور می تواند علاوه بر سفرچهارم به گلستان یک یا دو بار دیگر هم برای افتتاح پروژه های کلان دراستان حضور یابند.

وی اظهار داشت: پروژه هایی مانند جاده جنگل گلستان، سد کبودوال، 19هزار مسکن مهر و فاز اول پروزه گرگان – اینچه برون از جمله پروژه هایی است که قابلیت افتتاح در سطح کلان را دارد.

استاندار درادامه بیان داشت: کلیات سرانه ارزش افزوده در سطح استان که توسط اداره صنعت ومعدن وتجارت ومعاونت برنامه ریزی استانداری تهیه شده است تصویب می شود.

وی اظهارداشت: این طرح باید همیشه به روزرسانی شود و در هر وقت سال که اتفاق جدیدی در بخش صنعت و تجارت در کشور رخ دهد باید قابلیت به روز رسانی را داشته باشد.

وی درادامه تصریح کرد: در خصوص حوادث غیرمترقبه استان از جمله سیل 20 میلیارد و 800 میلیون تومان برای حوادث اخیر اعتبار تعلق گرفته است و ما کلیات آن را تصویب می کنیم و جزئیات آن در جلسه مدیریت بحران بررسی می شود.

قناعت افزود: برخی کارگروه های تخصصی به همه شرح وظایفشان نمی پردازند و تنها چند موضوع را بررسی می کنند که باید به تمام موضوعات در شرح وظایف بپردازند.