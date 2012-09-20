تجمع دانشجویان و جامعه قرآنی کشور در میدان فلسطین برگزار شد

در این مراسم که باحضور جمعی از امت حزب الله درصحن مسجد جامع امام صادق در میدان فلسطین برگزار شد، لاله افتخاری نماینده مجلس با محکوم کردن این فیلم موهن گفت: دل هر انسان آزاده ای از این اهانت به درد می آید و انسان در مقابل پیامبر اکرم(ص) و نائب برحق ایشان خجالت می کشد. ما شرمنده ایم از اینکه هستیم و این اقدامات صورت می گیرد.

وی با بیان پیشینه تاریخی از آزار و اذیت هایی که کفار نسبت به حضرت محمد(ص) روا می داشتند افزود: همه اینها درحالی است که ایشان پیامبر رحمت و وجودش پاکی است. سراج منیر او روشنگر راه روشنگران است. پیامبر همه خوبی ها را یکجا در خود گرد آورده است.

افتخاری اضافه کرد: ما همواره شاهد این جسارت ها بوده ایم و مستکبران عالم هم می خواهند یک فضای غبار آلود بوجود بیاورند تا در این فضا به اهداف خود برسند.

وی با اشاره به تحریم ایران، گفت: باید از تاریخ درس گرفت و وقایعی مانند کربلا همیشه برای ما درس آموز بوده اند. امروز هم شاهد هستیم دشمنان قسم خورده ما که پیروزی انقلاب را دیدند و علی رقم اینکه جنگی 8 ساله را به ما تحمیل کردند و به نتیجه ای نرسیدن، روبه جنگ نرم آورده اند اما آنان نمی دانند که همه این تحریم ها و تلاش هایشان منجر به این شده که نظام ما بیمه شده است.

افتخاری ادامه داد: آنها اگر بخواهند همین شیوه را ادامه دهند ما به تمام منافع آنها درتمام نقاط جهان حمله می کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعداد شبکه های فارسی زبان که علیه ایران برنامه پخش می کنند، گفت: آنها تلاش می کنند که صدای حق ما به گوش جهان نرسد اما به حمد الله این نقشه های آنها هم شکست خورده است. در جریان اجلاس عدم تعهد تلاش کردند نگذارند چهره های برجسته جهانی به این اجلاس بیایند و وقتی همه آمدند حرف های دیگری زدند.

افتخاری گفت: دشمنی که این طور شکست خورده وهر روز ضربه می بیند مطمئن باشید باز هم درصدد این کار بر می آیند و قصد ضربه زدن به نظام مارا می کند.

وی در پایان پیشنهاد داد کالاهای کشور های خارجی توسط کشور های اسلامی تحریم شود.

در این برنامه همچنین حجت السلام محمدی معاون قرآنی وزارت ارشاد در سخنانی ضمن محکوم کردن جسارت به ساحت پیامبر، به واکاوی اهمیتی که آیه "وان یکاد" برای مسلمانان دارد پرداخت و گفت: در این ایه خداوند تاکید دارد که دشمنان همیشه و تا روزی که باشند به اهانت به اسلام و پیامبر ادامه می دهند و این جنگ که جنگ تمام عیار که میان حق و باطل است تا ابد ادامه دارد.

محمدی اقدام اخیر در ساخت فیلم موهن به پیامبر را بخشی از یک سناریو چند لایه که هدفش ضربه زدن به ثقلین است، عنوان کرد و گفت: آنها می خواهند قرآن و عترت را از هم جدا کنند پس ما هم باید هم کتاب خدا را تعظیم کنیم و هم عترت را. این هم که گفته می شود آنها دست از کار خود بر می دارند یک فکر واهی ا ست.

وی افزود: بزرگ ترین مشکل غرب درحال حاضر این است که گروه گروه از روشنفکرانش به سمت اسلام می آیند و این نشان می دهد که نظام غرب به بن بست رسیده است. امروز غرب تمام ارزش هی خودش را لگد مال شده زیر پای اسلام می بیند وبه همین خاطر به استیصال رسیده و به ساحت پیامبر جسارت می کند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد لزوم 4 لایه وحدت شامل وحدت اهل ایمان، وحدت اهل اسلام، وحدت اهل ادیان و وحدت اهل کتاب را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: آرزوی امام راحل برای تشکل حزب مستضعفی درسراسر جهان به زودی محقق شود.

وی همچنین اعتراضات صورت گرفته به این فیلم موهن را درجوامع اسلامی بسیار ارزشمند توصیف کرد و از 110 طرح وزارت ارشاد برای مقابله با اسلام ستیزی و ایران ستیزی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد همه این طرح ها به مرحله اجرا درآید.

حجت السلام محمدی همچنین گفت: امسال کلیه جشنواره های ما در وزات ارشاد که 32 عنوان است با بخش ویژه پیامبر اعظم برگزار می شود همچنین یک آلبوم قرائت رحمت اللعالمین با هکاری صدا وسیما در دست تهیه است و به زودی هم مسابقه حفظ سوره حمد برگزار می شود.

در پایان این تجمع اعتراضی بیانیه ای درمحکومیت اقدام موهن درساخت و نمایش این فیلم جسارت آمیز به ساحت پیامبر درمحوطه بیرونی مسجد جامع امام صادق(ع) قرائت شد.