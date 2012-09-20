سپری کردن پیش دبستانی برای اول ابتدایی ها اجباری نیست

احمد محمود زاده ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر برگزاری دوره های پیش دبستانی در مراکز غیر دولتی انجام می شود و طرح ورود آن به مدارس دولتی می تواند در آمادگی اولیه دانش آموز ابتدایی نقش داشته باشد.

به گفته برای جبران مشکلات یادگیری ناشی از دو زبانه بودن کودک در استانهایی که دو زبانه هستند، دوره یک ماهه برای آماده سازی دانش آموز قبل از آغاز سال تحصیلی برگزار می شود.

محمود زاده ادامه داد: به منظور حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و مناطق محروم آموزش و پرورش با مراکز دارالقران هماهنگی هایی به منظور ثبت نام ارزان تر دانش آموز برای پیش دبستانی انجام شده که تامین مالی ما به تفاوت آن را آموزش و پرورش به عهده گرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ مصوب ثبت نام مقطع پیش دبستانی در مراکز غیر دولتی سه میلیون و 600 هزار ریال است که در مراکز دارالقران به 600 هزار تا یک میلیون و 200 هزار ریال کاهش یافته است.

صلاحیت اخلاقی رانندگان سرویس مدارس بررسی می شود

مدیر کل آموزش و پرورش استان تاکید کرد: آموزش پیش دبستانی اجباری ندارد و اگر برنامه ای در این زمینه اجرا می شود صرفا به منظور حمایت از دانش آموزان پایه اول است.

محمود زاده همچنین با یادآوری آغاز به هنگام سال تحصیلی در روز اول مهر ماه توجه به گزینش مناسب رانندگان سرویس مدارس را لازم و ضروری خواند و افزود: صلاحیت فردی و اخلاقی این افراد بررسی خواهد شد و لازم است مدارس در این راستا دقت و اهتمام لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: تردد آسان دانش آموز از جمله موضوعات دیگری است که لازم است دستگاههای اجرایی دیگر در طول سال تحصیلی همکاری مناسبی با آموزش و پرورش داشته باشند.

