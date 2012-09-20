محمدحسین وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت 5 هزار و 500 تن پسته در این شهرستان خبر داد و افزود: توان تولید پسته در این شهرستان سالانه 8 هزار و 800 تن است که به دلیل کاهش کمی وکیفی منابع آب‌، خشکسالی‌های چند سال اخیر و حوادث طبیعی امسال اعم از سرمای بهاره، تگرگ، طوفان و گرمای کم سابقه تیر و مرداد بین 30 تا 35 درصد محصول پسته کاهش یافته است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اردکان با بیان این که اردکان از قطب‌های پسته کشور و استان محسوب می‌شود گفت: سطح زیرکشت پسته در باغات شهرستان 7 هزار و 500 هکتار است و باغات پسته شهرستان در قالب 2 تعاونی تولید ساماندهی شده‌اند.

وطنخواه ادامه داد: اردکان به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم ژنتیکی، طعم و مزه و ارقام مختلف و متنوع پسته از قطب‌های پرورش پسته در استان و حتی کشور به شمار می‌رود و احمد آقایی‌، کله قوچی، فندقی و اکبری از جمله انواع ارقام این شهرستان محسوب می شود.

وی از تغییر کاربری 60 واحد سنتی پسته پوست کنی به کارگاه‌های فرآوری پسته به روش خشک خبر داد و بیان داشت: تا کنون 20 مجوز صنعتی ترمینال مکانیزه پسته صادر شده که خوشبختانه در سال جاری 11 واحد با ظرفیت 13‌ هزارتن پسته خشک به بهره‌برداری رسیده و در نقاط مختلف این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

وی درباره برنامه‌های جهاد کشاورزی شهرستان اردکان در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: گسترش شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی، اجرای برنامه‌های آموزشی ترویجی به منظور انتقال یافته‌های تحقیقاتی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کشاورزان‌، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری‌، اجرای طرح‌های تامین آب در راستای کاهش اثرات خشکسالی و تجهیز و نوسازی اراضی شامل عملیات احداث زه‌کش و جاده‌های بین مزارع، بهسازی و نوسازی امکانات و تجهیزات فرآوری پسته از جمله این برنامه هاست.