شفاف نبودن تصمیمات ارزی دولت عامل نوسان بازار ارز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی ضمن گزارش مختصری از فعالیتهای مجلس نهم به فعالیت های فراکسیون روحانیون مجلس اشاره کرد و گفت: ما در مجالس گذشته و مجلس نهم تحت عنوان مجمع فقهی نشست های منظمی را برگزار کرده ایم.



وی افزود: در این دوره با توجه به جایگاه علمی و شخصیت حجت الاسلام آشتیانی ریاست این مجموعه را عهده دار هستند و امیدواریم روحانیت مجلس با رهنمودها و دعای خیر مراجع بتواند در نهاد مهم سیاسی مجلس با تکیه بر اندوخته های علمی، فقهی و اخلاقی و سیاسی نقش شایسته روحانی تربیت یافته را ایفا کنند.



عضو فراکسیون روحانیون مجلس بیان داشت: اعضای این فراکسیون در راستای تحقق ایده ها و منویات مراجع گام بر می دارند.



وی در ادامه به تشریح فعالیت های مجلس نهم پرداخت و گفت: مجلس نهم آغاز فعالیت خود را تجربه می کند و با شکل گیری فراکسیون های تخصصی روحانیون مجلس در کمسیون های مختلف حضور دارند و انجام وظیفه می کنند و تعدادی از این روحانیون در حوزه اقتصادی فعال هستند و از جایگاه ویژه ای در مجلس برخوردارند.



حجت الاسلام ابوترابی در ادامه به عمده حوزه هایی که مجلس به آن پرداخته است اشاره کرد و بیان کرد: مسائل مهم اقتصادی یکی از این مسائل مورد بحث بوده است و در این عرصه متاسفانه درآمدهای سهل حاصل از نفت و فراورده های نفتی موجب شده که عملا مسئله تولید ثروت و کالا در عرصه اقتصاد در طول سال های گذشته به ویژه دو دهه اخیر به عنوان دستور کلیدی و اصلی دولت به حساب نیاید.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عمده بودجه سالانه کشور وابستگی جدی به درآمدهای نفتی پیدا کرده است، به طوری که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود در هزینه های جاری تعلق آن به نفت قطع شود اما این مهم محقق نشد.



وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در برنامه پنجم عنایت ویژه ای به مسائل اقتصادی داشتند و تاکید کردند که این رابطه و تعلق باید قطع شود و در آن رابطه سیاست های بسیار خوبی را ابلاغ کردند گفت: در مجلس هشتم روی برنامه پنجم توسعه کشور کار مهمی صورت گرفت و در مجلس نهم نیز این روش دنبال شده است.



حجت الاسلام ابوترابی افزود: با چالش هایی که در عرصه اقتصادی دشمنان ایجاد کردند و تحریم های بی سابقه بانک مرکزی مقداری مشکلات ایجاد شد و اگر این تحریم ها برای هر نظامی ایجاد می شد چرخه افتصادی آن متوقف می شد اما جمهوری اسلامی تا کنون به سلامت از این موارد عبور کرده است.



وی ادامه داد: شاید همین تحریم ها سبب شود تا رابطه بودجه جاری کشور با نفت قطع شود و درآمدهای نفت باید به عنوان پشتوانه و سرمایه ماندگار کشور قرار گیرد تا تولید ملی رونق گیرد.



عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در مجلس در کمیسیون های مختلف بر این مهم تاکید داریم که از صندوق توسعه ملی برای رشد و پیشرفت کشور استفاده شود.



برگزاری جلسات متعدد در مجلس برای حل مشکل ارز



وی با اشاره به عدم ثبات در قیمت ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: در این رابطه نمایندگان مجلس چند جلسه غیر علنی با حضور وزرای دولت و مسئولان اقتصادی کشور برگزار کرده اند و مجلس به صورت جدی در صدد حل مشکل بازار ارز کشور است.



حجت الاسلام ابوترابی گفت: در این حوزه اراده ای وجود داد تا با هماهنگی بیشتر دولت و مجلس از این بحران به سلامت عبور کنیم.



وی در پاسخ به سئوال آیت الله مکارم شیرازی در خصوص مسئله ارز و نوسان عجیب آن و قرار دادن آن در بورس پاسخ داد: یکی از علل نوسانات بازار ارز به عدم تصمیم شفاف دولت در این موضوع بر می گشت به طوری که قیمت ارزی که بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع تعیین کرده بود و فاصله این نرخ با نرخ بازار غیر رسمی زمینه رانت خواری را بوجود می آورد.



تزریق 25 میلیارد دلار ارز به بازار



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک مدتی ارز را در بازار غیر رسمی ترزیق می کردند اما عملا فایده نداشت، در سال جاری تا کنون 25 میلیارد دلار ارز به بازار ترزیق شد اما عملا فایده ای نداشت و آخرین تصمیمی که اتخاذ شد این بود که با استفاده از امکانات مجموعه های بزرگ دولتی مانند شرکت نفت و ... و تبدیل بخشی از هزینه های موجود آنها به ریال برای کنترل بازار ارز استفاده شود به این صورت که مجموعه های دولتی منابعی که می توانند تبدیل به ریال کنند را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این بانک نیز از طریق بانک های عامل دو درصد زیر قیمت ارز را به متقاضیان واقعی بدهد.



حجت الاسلام ابوترابی پیش بینی کرد که با این مدیریت فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد به حداقل برسد و نرخ ارز را مدیریت شود.



وی افزود: یکی از مسائل که مورد نظر بود این بود که نرخی که بانک مرکزی تعیین می کند، را بورس ارز تعیین کند و این طرح مدافعان زیادی هم داشت داشت و مخالفان نیز استدلال‌های خود را داشتند که البته هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

