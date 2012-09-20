هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های ملتی غیور و آزادیخواه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک آیت الله عباسعلی سلیمانی و حاتم نارویی آمده است: غیور مردان این مرز و بوم با همت و تلاش موثر و مقدس خود در حراست از حریم های اعتقادی و معنوی با حماسه های جاودانه تاریخ را مبهوت هنرنمایی و رشادت خود ساختند.

این بیانیه می افزاید: حماسه 8 سال دفاع مقدس با ره آورد استقلال، آزادی و تمامیت ارضی کشورمان از چنگال استکبار تا بن دندان مسلح شرق و غرب، صفحاتی زرین و به یاد ماندنی از تاریخ افتخار آفرین میهن اسلامی را رقم زد.

در این بیانیه آمده است: اکنون در آستانه سی و دومین سالگرد دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، این رویداد عظیم را در حالی پیش روی داریم که جوانان انقلابی و متعهد و متخصص ایران اسلامی با درک صحیح همه ارزش ها و مفاهیم انقلاب، با دستیابی به علوم مختلف هسته ای و پزشکی و دانش فضایی و کسب موفقیت های چشمگیر در عرصه های مختلف در بعد جهانی و پشتیبانی از ولایت فقیه و حمایت دولت خدوم و عدالت محور، پیش بینی ها و یاوه گویی های بدخواهان انقلاب اسلامی را نقش بر آب کردند.

این بیانیه می افزاید: از سوی دیگر جوانان ایران اسلامی با این اقدامات افتخار آفرین کشورهای مسلمان منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده و با ایجاد بیداری اسلامی بین کشورهای آزادیخواه عرصه را بر استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب و دیگر کشورهای متجاوز و مداخله گر در امور دیگر کشورها، تنگ کرده است.

در این بیانیه آمده است: اینجانبان فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به همه مردم مسلمان و مرزدار استان سیستان و بلوچستان تبریک عرض نموده، عزت، عافیت و سربلندی همه مسلمانان جهان را از خداوند سبحان مسئلت می نماییم.