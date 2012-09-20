ثبت 17 هزار ازدواج در سال جاری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد جوان پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مسائل ثبت‌ احوال چایپاره اظهارداشت: میزان ازدواج در جمعیت شهری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شش درصد کاهش نشان می دهد.

وی همچنین ازثبت حدود 2 هزار مورد طلاق در 5 ماهه نخست سال جاری در مناطق شهری و روستایی خبرداد.

جوان با بیان اینکه در مدت زمان مذکور 26 هزار و 372 ولادت در آذربایجان غربی به ثبت رسیده است افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 1.21 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی در ادامه : مجموع آمار فوت شدگان استان در 5 ماهه نخست سال جاری را نیز با 6 هزار و 166 نفر ، نسبت به مدت زمان مشابه پارسال،حدود یک درصد کمتر عنوان کرد.

جوان افزود : در این مدت میزان متوفیان جمعیت شهری حدود 6 درصد افزایش تعداد فوت شدگان مناطق روستایی هم حدود 12 درصد کاهش نشان می دهد.

وی از تمدید کارت‌های ملی تا پایان سال 1392 خبر داد و گفت: اقشار مختلف مردم برای تمدید کارت‌های ملی به اداره‌های ثبت احوال مراجعه نکنند.

جوان اعلام کرد: طبق مصوبه هیئت دولت تاریخ اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال 1392 تمدید شده و معتبر است پس مراجعه مردم به اداره‌های ثبت‌احوال لازم نیست.

وی در مورد صدور کارت ملی هوشمند گفت: زیرساخت‌های لازم در سطح استان فراهم شده و تا پایان سال جاری کارت‌ ملی هوشمند به صورت پایلوت در استان صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از 99 درصد مردم استان کارت ملی دارند اظهارداشت: کسانی که تاکنون کارت ملی دریافت نکرده‌اند کمتر از پنج درصد هستند که باید برای دریافت کارت ملی مراجعه کنند.

جوان در مورد صدور شناسنامه مکانیزه در استان گفت: تاکنون در استان بیش از 120 هزار شناسنامه مکانیزه صادر شده است و برای افراد زیر 15 سال و کسانی که برای تغییر مندرجات شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه می‌کنند شناسنامه مکانیزه صادر می‌شود.

وی از اجرای طرح جدید آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی در استان خبر داد و گفت: در استان بیش از سه میلیون سند ولادت، دو میلیون سند وفات و 500 هزار اسناد متفرقه وجود دارد که تاکنون بیش از دو میلیون و 200 هزار سند به صورت الکترونیکی آرشیو شده است.