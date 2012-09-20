به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پارساییان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست نهضت مطالعه مفید شهرستان اردکان اظهار داشت: این کتابخانه با توجه به صبغه فرهنگی اردکان از ضروریات محسوب میشود و کار ساخت آن تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی افزود: 50 درصد بودجه احداث این پروژه به عنوان یکی از مصوبات سفر ریاست جمهور از محل اعتبارات ملی و 50 درصد نیز از محل اعتبارات استانی تامین میشود.
پارساییان ادامه داد: زمینی به مساحت 3 هزار و 500 مترمربع از طرف فرمانداری اردکان برای احداث این کتابخانه اختصاص یافته و امسال 800 میلیون ریال از محل اعتبارات شهرستان برای ساخت آن تخصیص یافته و امیدواریم تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.
ضرورت راه اندازی ایستگاه مطالعه در صنایع و مراکز صنعتی
مدیرکل نهاد کتابخانههای استان به ضرورت راهاندازی ایستگاه مطالعه در اماکن عمومی و مراکز صنعتی شهرستان تاکید کرد و گفت: در این ایستگاهها 15عنوان کتاب و از هر عنوان 50 جلد قرار میگیرد و به صورت ماهیانه تعویض میشود بنابراین در طول یک سال 9 هزار جلد کتاب مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
پارساییان تصریح کرد: هزینه راهاندازی این ایستگاه برای یک سال 500 میلیون ریال برآورد شده است که 50 درصد این هزینه را نهاد کتابخانهها و 50 درصد را نیز صاحبان صنایع یا متقاضیان استقرار این ایستگاه در هر مکانی می پردازند.
جستجوی کتاب در کتابخانههای استان از طریق اینترنت
وی همچنین از راهاندازی سامانه تحت وب کتابخانههای کشور خبر داد و گفت: کتابخوانان از طریق مراجعه به سایت lplf.ir میتوانند کتاب مورد نظر خود را در کتابخانههای استان و کشور جستجو و خدمات دیگری نظیر عضویت اینترنتی و رزرو کتاب را دریافت کنند.
مدیرکل نهاد کتابخانههای استان بیان داشت: راهاندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس یکی از دغدغههای استاندار و مدیران فرهنگی استان است و تنها در سال گذشته 900 میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی از بهترین کتابهای حوزه دفاع مقدس خریداری شده و با راهاندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس مشکلی در خصوص کتاب نخواهیم داشت.
راهاندازی کتابخانههای سیار
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم راهاندازی کتابخانههای سیار در استان اشاره کرد و گفت: چنانچه مسئولان شهرستانها یک مینیبوس خریداری کنند کار تجهیز و تامین نیروی کتابخانه سیار را نهاد کتابخانههای استان انجام خواهد داد.
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