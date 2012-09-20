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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

کمالوند در گفتگو با مهر:

توقیف 252 وسیله نقلیه در البرز در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز

توقیف 252 وسیله نقلیه در البرز در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز

کرج – خبرگزاری مهر: رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز گفت: در اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز رانندگی، 252 وسیله نقلیه متخلف در این استان توقیف شد.

حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همزمان با توقیف 252 وسیله نقلیه متخلف ، هفت هزار و 596 راننده متخلف نیز در اجرای این طرح یک هفته ای اعمال قانون شدند.

وی افزود: از مجموع این تخلفات 127 فقره مربوط به شیشه دودی خودروها، 46 فقره آلودگی صوتی و شش فقره حمل حیوان بوده است.

کمالوند اظهار داشت: همچنین با شش هزار و 491 فقره تخلف در خصوص عدم استفاده ازکمربند ایمنی، 328 فقره سرعت و سبقت غیرمجاز و یک هزار و 600 فقره استفاده ازتلفن همراه حین رانندگی برخورد قانونی شد.

وی تصریح کرد: رانندگانی که بر روی شیشه های خودروی خود برچسب دودی نصب کنند بطوری که داخل خودرو قابل رویت نباشد پلیس بدون اغماض با آنها برخورد قانونی خواهد کرد و فقط افرادی که از راهنمایی و رانندگی مجوز نصب برچسب دودی دارند می توانند نسبت به این کار اقدام کنند.

سرهنگ کمالوند گفت: از این به بعد این طرح ها به صورت مستمر در استان البرز اجرا می شود و امیدواریم که با همکاری خوب مردم شاهد نهادینه شدن فرهنگ درست رانندگی در استان باشیم.

کد مطلب 1700775

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