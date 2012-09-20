توقیف 252 وسیله نقلیه در البرز در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز

حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همزمان با توقیف 252 وسیله نقلیه متخلف ، هفت هزار و 596 راننده متخلف نیز در اجرای این طرح یک هفته ای اعمال قانون شدند.



وی افزود: از مجموع این تخلفات 127 فقره مربوط به شیشه دودی خودروها، 46 فقره آلودگی صوتی و شش فقره حمل حیوان بوده است.



کمالوند اظهار داشت: همچنین با شش هزار و 491 فقره تخلف در خصوص عدم استفاده ازکمربند ایمنی، 328 فقره سرعت و سبقت غیرمجاز و یک هزار و 600 فقره استفاده ازتلفن همراه حین رانندگی برخورد قانونی شد.



وی تصریح کرد: رانندگانی که بر روی شیشه های خودروی خود برچسب دودی نصب کنند بطوری که داخل خودرو قابل رویت نباشد پلیس بدون اغماض با آنها برخورد قانونی خواهد کرد و فقط افرادی که از راهنمایی و رانندگی مجوز نصب برچسب دودی دارند می توانند نسبت به این کار اقدام کنند.



سرهنگ کمالوند گفت: از این به بعد این طرح ها به صورت مستمر در استان البرز اجرا می شود و امیدواریم که با همکاری خوب مردم شاهد نهادینه شدن فرهنگ درست رانندگی در استان باشیم.