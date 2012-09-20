مسابقات انتخابی کاراته بانوان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا برقی ظهر پنج شنبه در حاشیه این مراسم تصریح کرد: مسابقات کاراته بانوان در اوزان و رده های سنی مختلف برگزار و نفرات برتر این دوره از مسابقات به عنوان تیم منتخب اردبیل شناخته شدند.

به گفته وی نفرات برتر و منتخب اردبیل در برنامه های متعدد اردویی به منظور آمادگی برای حضور در مسابقات استانی و کشوری شرکت خواهند کرد.

نایب رئیس هیئت کاراته اردبیل تاریخ آغاز برنامه های هیئت را از مهر ماه سال جاری عنوان کرد و متذکر شد: این برنامه ها خواهد توانست قابلیتهای ورزشی تیم کاراته بانوان استان را نمایان سازد.

وی متذکر شد: در این مسابقات در رده سنی نونهالان صبا پرورش وزن 29- توانست با غلبه بر تمام حریفان به عنوان منتخب دست یابد.

برقی نفرات برگزیده رده سنی جوانان را سانیا محمودی در وزن 39- ، المیرا عزیزی در وزن 46 – ، سعیده جباری فر در وزن 47 – ، ندا برقی در وزن 54 – ، زهرا سلطانی در وزن 54 + اعلام کرد.

وی یادآور شد: در رده سنی بزرگسالان نیز ژیلا قهرمانی در وزن 48 – ، کیانا تقی زاده در وزن 53 – ، فاطمه قهرمانی در وزن 59 – و هاجر یوسفی در وزن 68 – برای حضور در تیم اردبیل انتخاب شدند.