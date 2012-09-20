اردوغان به فردی تمامیت خواه تبدیل شده است/تشدید سرکوب مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مدتهاست که به فردی تمامیت خواه در ترکیه تبدیل شده و یکی از دلایل اصلی اقدامات یکجانبه اردوغان، نبود احزاب قوی برای ارائه سیاستهای جایگزین است.



اردوغان از تمام توان و البته جایگاه مستحکم خود برای سرکوب تمام افراد، احزاب و گروه‌های فعال اجتماعی در ترکیه استفاده می‌کند.رویکرد اردوغان بدین گونه است که سعی می‌کند گروه‌های مخالف را با خود همراه کند و در غیر این صورت آنها را با تهدید وادار به سکوت و عدم انتقاد از خود می‌کند. به همین دلیل نیز قدرت وی به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند.



پیش از این نیز رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه به شمار می رود، به شدت از سیاستهای اخیر دولت ترکیه در قبال سوریه انتقاد کرده و آنهارا به نفع تروریستهای القاعده و حزب کارگران کردستان خوانده بود. قلیچ دار اغلو با انتقاد از سیاستهای حزب حاکم و رجب طیب اردوغان در قبال سوریه اعلام کرده بود که آنچه که اردوغان انجام می دهد در راستای اهداف القاعده و به نفع سازمان کارگران کردستان است و خودش هم متوجه نیست.دولت آنکارا در یک سال گذشته سیاستهای شدیدی را علیه کردهای این کشور در پیش گرفته است و با اعمال زور فراوان اقدام به دستگیری گسترده فعالان کرد نموده است.

صلاح الدین دمیرتاس رهبر حزب صلح و دموکراسی کردستان نیز در همین ارتباط می‌گوید:" هم اکنون ارتباط میان ترک‌ها و کردها روز به روز درحال کمرنگ شدن است.» از سوی دیگر، صاحبان رسانه‌ها نیز به دلیل ترس از مقامات دولتی، روزنامه نگاران منتقد دولت را اخراج می‌کنند. هم اکنون دست کم 80 روزنامه نگار که بیشتر آنها ترک هستند به اتهام عضویت در پ ک ک در زندان هستند. عدم تساهل دولت ترکیه دامن دانشجویان این کشور را نیز گرفته است. هم اکنون 2824 دانشجو زندانی شده‌اند که اتهام بخش عمده‌ای از آنها عضویت در گروه‌های تروریستی است