شورا نماد مشارکت مردم در جامعه/ آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین شهرداری ها

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر پنجشنبه در گردهمایی سالانه روسای شورهای اسلامی استانهای سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: شوراهای اسلامی نماد عینی جلب مشارکت مردم در جامعه هستند و به مین دلیل باید از این ظرفیت ویژه در کشور به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

وی ادامه داد: شوراها از جمله ویژگی های اصلی جامعه امروزی است و به همین دلیل است که نه تنها در حوزه های اجتماعی، بلکه در آموزه های دینی و الهی نیز بر امر شورا و مشورت نیز تاکیده شده است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مشورت کردن زیرساخت اصلی برای حل مسائل و مشکلات جامعه امروزی است و به دلیل وجود این ظرفیت ویژه است که امروز مردم مشارکت و حضور بسیار خوبی در صحنه هستند.

مرادی شناسایی مشکلات و دغدغه های شهری و روستایی از سوی اعضای شورای اسلامی را یک نیاز جدی و ضروری دانست و یادآور شد: در حال حاضر بیش از چهار هزار نفر در شوراهای اسلامی در استان کردستان عضویت دارند که این یک ظرفیت بسیار ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین شوراها و شهرداری ها خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ابهامات متعددی در قوانین شوراهای اسلامی وجود دارد که در صورت نیاز می شود که این قوانین را اصلاح کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران گفت: شوراها باید در راستای جلب مشارکت و همراهی هر چه بهتر مردم مشارکت جدی داشته باشند.

مرادی در پایان عنوان کرد: خود شوراها نیز باید نسبت به حفظ جایگاه خود تلاش کنند و شان خود را نیز رعایت کرده و برای خدمت بهتر به مردم آماده باشند.