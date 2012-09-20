4 سارق لوازم خودرو در ملارد دستگیر شدند

برزو همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان ملارد وبا شکایت یکی از شهروندان، چهار عضو باند سارق لوازم داخل خودرو در این شهرستان پس از شناسائی دستگیر شده که به 80 فقره سرقت در تهران واستانهای غربی کشور اعتراف کردند.



وی افزود: با دریافت اطلاعات لازم از شاکی پرونده، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان پس از انجام اقدامات پلیسی و بکارگیری فناوری های روز، اقدام به شناسائی فرد ناشناس کرده ودر یک عملیات غافلگیرانه فرد مذکور بنام "حسام –و" را دستگیر کرده و جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل کردند.



وی اظهار داشت: در بازجوئی از متهم دستگیر شده، مشخصات ومخفیگاه سه سارق دیگر در شهرستان ملارد بدست آمد که در عملیات دیگر پلیسی هر سه نفر آن ها به نامهای فخرالدین-ب؟، سعید –ک ،محسن –ت" نیز دستگیر شدند.



همتی گفت: متهمان پس از دستگیری در بازجوئی های تکمیلی پلیس به 80 فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو در شهرستان های استان تهران و استانهای غربی کشور اعتراف کرده و شگرد خودشان را در سرقت فاش کردند: پس از شناسائی خودرو های مدل های پایین و ناایمن با بازکردن درب خودروها در یک فرصت مناسب،کلیه اموال و تجهیزات داخل آن را به سرقت برده و بدون استفاده از هیچگونه وسیله نقلیه ای که جلب توجه کند وتنها با استفاده از خلوتی محل و تاریکی شب، محل را ترک می کردند.



جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد با اشاره به اینکه ، سارقان پس از سرقت تجهیزات داخلی خودروها از قبیل" رادیو پخش و لوازم یدکی و ..." ،طی تماس با مالباختگان خواستار واریزمبلغی به حساب عابربانک خود شده وبدین شیوه علاوه برسرقت اموال شهروندان بدین شیوه از آنها اخاذی می کردند، سرانجام توسط پلیس دستگیر شده وبه دست قانون سپرده شدند.

